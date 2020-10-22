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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، تظهر فيه عارضة سعودية تدعى أنسام، أثناء إعلانها عن أحد منتجات العطور، وهي ترتدي ملابس وصفت بـ"الفاضحة".

وظهرت الشابة السعودية بفستان متشابك من الأعلى بلون أسود، يكشف عن صدرها وبطنها، وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة طغى عليها الغضب والاستنكار.

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ردود فعل غاضبة بعد انتشار فيديو لسعودية بإطلالة "مخلة" خلال إعلان عطور!

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حيث طالب البعض بحظر تطبيق "سناب شات" الذي ظهرت من خلاله، والذي بات اليوم مساحة حرة للجميع لنشر أي شيء دون قيود أو رقابة.

واعتبر البعض الآخر أن الإعلان يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وأنه ليس للعطر وإنما لجسد العارضة الذي وصفوه بالرخيص، متبرئين منها داعين أن لا يقول أحد إنها سعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشعل بها أنسام غضب أبناء شعبها، فقد ظهرت في وقت سابق وهي ترتدي روب حمام لتقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء، بحسب ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات