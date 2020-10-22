كشفت نصفها الأعلى.. شمس الكويتية تتجاوز حد الجراءة بفستان شفاف (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

نشرت النجمة الكويتية "شمس" ، صورة جريئة لها، عبر حسابها بموقع إنستغرام، أثارت إنبهار واعجاب متابعيها .

وظهرت شمس في اطلالتها الحديثة، التي علقت عليها بالقول : "عندما تثق بقدراتك تشرق ابداعاتك"، بفستان شفاف يكشف جسدها بالكامل ، خاصة نصفها الأعلى من الخلف، الذي ظهر في الصورة دون النصف الآخر.

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ونتيجة لشفافية الفستان ، ظهر الوشم الكبير المتمدد على ظهر الفنانة الكويتية الجميلة ، كما ظهرت بقية تفاصيل جسدها بوضوح .

والملاحظ هذه المرة أن الفنانة شمس ، حظرت خاصية التعليقات على هذه الإطلالة الجريئة، وقد يكون ذلك نتيجة خشيتها من أن توجه لها انتقادات حادة لظهورها شبه عارية، مع أنها دائما تبدو شجاعة في تصريحاتها ومنشوراتها ومواقفها .

https://www.instagram.com/p/CGemiralt0d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGemiralt0d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGemiralt0d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Oct 18, 2020 at 1:27am PDT

وأمس شاركت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" بصورة حديثة وعلقت عليها قائلة :"لا تحاول الوصول لشخص لا يريد الوصول لك" . لتنهال عليها الإعجابات والتعليقات بغزارة.

وظهرت شمس ، في اطلالتها تلك، بفستان وردي مكشوف الصدر والذراعين بالكامل، وبتسريحة شعر متفردة مع نظارة شمسية عاكسة بحجم كبير.

وكتب متابعون :"نورتي شموسة، ملكة الجمال والأناقة، صورك مثيرة ، بعشقك يا أجمل ملكة في العالم ، كالعادة جميلة ومتألقة ". كما لم تخل التعليقات من وجود عدد منها بعبارات وكلمات تتضمن تحرشا لفظيا بالفنانة الكويتية. يأتي ذلك أيضا بعد يوم واحد من نشرها صورا من جلسة تصوير حديثة لها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي ترتدي فستاناً أسوداً وضيقاً ذو نقط بيضاء كبيرة.

وفاجأت النجمة الكويتية جمهورها، بكشفها لظهرها لتعرض عليه الوشم الكبير الذي وضع من أعلى ظهرها إلى اسفله، وتبرز أردافها التي تعمدت توجيهها نحو الكاميرا واظهارها في الصور عند نشرها لها.

وشم "شمس الكويتية" عبارة عن فراشة ذات أجنحة كبيرة لكنه لم يظهر بشكل كامل إلا أن أغلبه كان باللون الرمادي واعتمدت معه على تسريحة شعر قصيرة منسدل.

واختارت لإطلالتها مكياج بألوان هادئة أبرزه كان أحمر شفاة نيود مع كحل عيون سموكي بجانب أحمر خدود زهري هادي مما زادها جمالاً وإثارة.

وفي حين تعجب متابعون من وشم الفنانة شمس، الذي تمدد على طول وعرض ظهرها وتساءلوا عن سبب تخريبها ظهرها . بحسب تعبيرهم، قال عدد من المتابعين موضحا بأن الوشم تم رسمه في سن مراهقتها ، وأنه يبدو عليها الانزعاج منه حاليا ، إلا أن متابعين آخرين ردوا بالتأكيد على أن شمس الكويتية اذا كانت منزعجة من الوشم لما قامت بكشفه للجمهور بغرور وكأنها تستعرض شيئا مبهرا ومميزا وليس شكل مشوه لجسمها الناعم .حسب ردهم. وقالوا متعجبين "والله أول مرة بنشوف مثل هذا الوشم الضخم".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شمس الكويتية، أغنية «كهربا» التي صدرت شهر سبتمبر الماضي، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، الذي يحمل اسم «شيزوفرينيا».

ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق بقية أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.



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