نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون خجل.. ​رانيا يوسف تكشف سبب جمال هذه المنطقة من جسمها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٦ مساءً (دوت الخليج)

تحدثت ​رانيا يوسف​ عن سرّ جمال شعرها في مقابلة تلفزيونية لها وأن أقصى أمنية مجنونة لديها هي أن تتخلص من شعرها تماماً وتصبح حليقة الرأس وذلك دليل على أن المرأة من الصعب كسرها أو إيقافها عندما ترغب في تحقيق شيء معيّن.

وفي ما يتعلّق بالعناية بشعرها اعترفت الفنانة المثيرة للجدل، بأنها تستخدم خليطاً من الزيوت يتكون من زيت الأرغان وزيت اللوز وزيت جوز الهند مع زيت الزيتون وأحياناً تتبع الوصفة القديمة التي تتبعها النساء قديماً وتضع ملعقة من الكاز لأنه يجعل الشعر أقوى بكثير.

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وأكدت رانيا يوسف بأنها لا تشعر بالخجل من هذا الاعتراف بخاصة وأن الكاز أيضاً يمنح الشعر لمعاناً ويجعله صحي أكثر لذلك فهي تعتمد عليه دائماً.

وتابعت: "أصبحت جريئة لأن الدنيا علمتني كده، وحتى آخذ حقي، وعندما كنت طيبة لم تكن الحياه تسير ولكنها كانت تتوقف أكثر بسبب تنازلي عن الكثير من الأشياء".

ومن بين الأسرار التي روتها يوسف عن نفسها، هو صيامها يومي الإثنين والخميس طوال عمرها، لافتة إلى أنها ستظل حريصة على ذلك، ليس كجانب ديني فقط، ولكن للحفاظ على رشاقتها، كون صيام يومين أسبوعيًا، يجعل الجسم في حالة ارتباك مما يتسبب في فقدان الوزن.



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