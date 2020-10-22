نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول ظهور لزوج أحلام بعد تعرضه لكسر في ساقه.. شاهد كيف أصبح (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

نشر زوج الفنانة الإماراتية أحلام، مبارك الهاجري مقطع فيديو وهو داخل منزله، في أول ظهور له عقب خروجه من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية جراء تعرضه لحادث كسر في ساقه.

وقال الهاجري في الفيديو الذي بثه عبر سناب شات وظهر فيه الجزء الأعلى من جسمه دون ساقيه : "حصلي كسر مضاعف.. بعد دقايق من البلاغ اللي قدمته قاموا جوني وصوروا رجلي.. وقال الطبيب رجلي تحتاج لتجبير ويكون التجبير جوا العظام واللحم نفسه.. عطوني إبرة بنصف ظهري مخدر وقالولي راح تشوف العملية بس ما راح تحس بألم".

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وأضاف: "وفعلا أنا شفت ياللي صار وقعدت أغفوا شوية وأشوفهم شوي وقضيت إمبارح كله بمسكن للألم والحمد لله أنا الحين بالمنزل.. وأم فايد والله ما تعرف ايشي تجيني من هنا وهنا لتعرف اللي صار لكن أنا ما أقولها.. يالا الحمد لله".

متابعون تمنوا لزوج أحلام الشفاء، ولفتوا إلى أن عدم إظهاره لنصف جسده الأسفل يؤكد أنه ما زال غير غير على المشي على رجله التي تعرضت للكسر. وطمأن مغردون على موقع تويتر ، أحلام وزوجها، بأن عجز الأخير عن الوقوف لن يستمر طويلا خاصة بعد أن أجريت له عملية جراحية ناجحة.

وكانت الفنانة أحلام قد كشفت عن تعرض زوجھا لوعكة صحیة، أدخل على إثرھا إلى المستشفى، وشاركت متابعیھا في موقع تویتر بصورة قديمة تجمعها بزوجھا، وعلقت علیھا: "یا لومي فیك یا بومحمد الغالي حبیبي ألف سلامة علیك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفیر یارب... ویارب تطلع من المستشفى قریب".

وأضافت: "سامحني وحللني إني بعیده عنك وما أقدر أجي عندك وأشیلك مثل ما أنت دایم شایلني لا خلاني الله منك أبوي وحبیبي وصدیقي وأخوي وقطعة من قلبي".



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