3 صور للفنانة هيا الشعيبي أنست الجمهور أزمة الفيديو الاباحي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أعاد جمهور الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، تداول 3 صور نشرتها في وقت سابق عبر "انستقرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملفتة وكشفت بوضوح عن فقدانها بعض الوزن الزائد وظهورها برشاقة ملفتة.

نشر الجمهور لهذه الصور اليوم، جاء تعبيرا عن حبهم للفنانة الكويتية وكحملة تضامن لما حدث لها بسبب الفيديو الاباحي والذي نشر على حسابها في سناب شات.

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وفي الصور كانت إطلالة هيا الشعيبي صيفية بامتياز، حيث كان مكياجها برونزياً دافئاً وصففت شعرها بشكل مموج أعطاه كثافة وحيوية، كما أطلت بفستان مطبوع بالكامل ومتعدد الألوان وبأكمام واسعة ويسكو صدرها وجه فتاة جميلة.

مكياج هيا الشعيبي كان بأنامل فنانة المكياج خلود الشمري، والفستان كان من "دار حصة"، أما التصوير فكان لـ غربللي الغربللي.

الجمهور أثنى على جمال النجمة الكويتية في إطلالتها الجديدة، وطالبوها بالمحافظة على رشاقتها، حيث بدت أصغر عمراً وأكثر حيوية وأنوثة، حتى أن البعض قال إنها بملامحها الجديدة صارت تشبه الفنانة نوال الكويتية بعض الشيء.

وقررت النيابة العامة في الكويت منتصف الشهر الجاري، الإفراج عن النجمة الكويتية هيا الشعيبي بعد التحقق من الفيديو الذي نشرته عبر حساب سناب شات الخاص بها، حيث ورد الخبر عبر حساب المجلس المتخصص بشؤون القضايا والأحكام الكويتية.

نشر الحساب الخبر دون أن يذكر اسم هيا الشعيبي بشكل واضح وذكر في التعليق أنها فنانة كوميدية مما أكد للجمهور أن هيا هي المقصودة بهذا القرار وكانت النيابة قد حددت مبلغ كفالة بقيمة 2000 دينار كويتي لتخرج بعدها بوقت قصير.



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