نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو فاضح لـ مريم حسين يشعل مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١١ مساءً (دوت الخليج )

أثار مقطع فيديو جديد للفنانة المغربية مريم حسين، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، موجة جدل واسعة، بسبب ظهورها فيه بأحضان شاب لبناني يدعى "جو رعد" وهو يقبلها فيما هي تقوم بحركات مثيرة.

ووصف متابعون هذا الفيديو بالإباحي وبالفاضح، وقال إن مريم حسين اعتادت على إثارة الجدل حولها من خلال نشرها صور ومقاطع فيديوات بمحتويات إباحية وفاضحة على حساباتها بمواقع التواصل. ودعوها إلى التوقف عن إيذاء نفسها قبل الجمهور بمثل هذه المنشورات المخلة بالآداب والقيم . حسب قولهم.

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وفيما عبر طرف ثاني من المتابعين، عن إعجابهم بجراءتها وممارستها لحريتها الشخصية على العلن . حسب وصفهم، انتقد متابعون آخرون هذا الفيديو ووصفوا محتواه بأنه تجاوز الإيحاء الجنسي .

وخضع الثنائي مريم حسين والشاب اللبناني "جو" لجلسة تصوير حميمية احتضنا بعضهما خلالها، ثم فاجأ "جو"، مريم بقبلة، ودخلا في موجة ضحك هستيرية، وعادا لاستكمال جلستهما.

واوضح رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بأن الشاب الذي برفقة الفنانة مريم حسين، هو مصفف شعر في لبنان ، ويقصدانه العديد من الفنانات.

https://www.instagram.com/p/CGdQZg_HX9_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGdQZg_HX9_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by دلع المشاهير???? ضحك فلة وناسه (@dl3_q8yat) on Oct 17, 2020 at 12:55pm PDT

وفي السياق قال مغردون انهم اعتقدوا أن الفنانة المغربية اتعظت من سجنها سابقاً بسبب اتهامات الإعلامي الاماراتية صالح الجسمي، لها بقضية أخلاقية ، فكتب أحدهم: ” والله كان ادبها الجسمي ليش طلعوها”. وكتب آخر: ” هذه دايماً تسوي شغلات وبعدين تضل تبكي لمن يصير كلام عليها عبالك تتعمد”.



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