نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. قيامة عثمان الحلقة 30.. قتال عنيف بين عثمان واخوته ووقوع أحداث قوية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٣ مساءً (دوت الخليج )

شهدت الحلقة 30 من مسلسل قيامة عثمان، الجزء الثاني، احداث قوية سبق ووعد بها مخرج المسلسل بعد نهاية الجزء الأول من العمل.

وكان المخرج قد صرح أن مسلسل قيامة عثمان سيتستمر لخمس أجزاء متتالية، هذا يعني أن المسلسل سيمتد لخمس سنوات قادمة، في خمس أجزاء متتالية، ومن الممكن أن يصل إلى 7 أجزاء كما صرح مع إنطلاقة الجزء الثاني.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

3 صور للفنانة هيا الشعيبي أنست الجمهور أزمة الفيديو الاباحي

فيديو فاضح لـ مريم حسين يشعل مواقع التواصل

أول ظهور لزوج أحلام بعد تعرضه لكسر في ساقه.. شاهد كيف أصبح (فيديو)

كشفت نصفها الأعلى.. شمس الكويتية تتجاوز حد الجراءة بفستان شفاف (شاهد)

بدون خجل.. ​رانيا يوسف تكشف سبب جمال هذه المنطقة من جسمها

شمس الكويتية تكشف ملابسها لاظهار وشم كبير والجمهور: أول مرة نشوفه!

فيديو ورسائل جديدة تكشف حالة رهف القنون الصعبة وخطف طفلتها منها

السعودية.. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة (رابط التقديم)

6 نصائح للحفاظ على دفء العلاقة الحميمة أثناء الحمل

7 فوائد لا تتخيلها إذا أضفت ملعقة من الخل لوجباتك اليومية

عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

الموت يفجع آلاء حسين.. والنجوم ينعون

نور الغندور تخطف الأنظار بفستان أبيض واحضان متدثرة بقط ملون

زوج ديانا كرزون يعترف بقطعهم الإتصال مع أحلام (فيديو)

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وشهدت هذه الحلقة قتال عثمان مع إخوته من جديد، ومجموعة من الأحداث والكمائن والخيانات التي لا تنتهي، حتى وصلت إلى هذا الزمن من خيانة بعض أنظمة الدول الإسلامية.

الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان تم ترجمتها إلى اللغة العربية وتبث على عدة منصات بمواقع التواصل الإجتماعي. بحسب القائمين على هذا العمل الدرامي التاريخي.

يشارك في بطولة المسلسل، شاروخان هونيل و بوراك أوزجيفيت واسماعيل حقي أورون واوزجه تورار ونور الدين سونماز .

ووفقا لجهات إعلامية ومتابعين فإن "قيامة عثمان " حاز على نسبة مشاهدة عالية في تركيا والدول العربية، وأنه أصبح الأكثر بحثاً في محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام