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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأت أسواق ومتاجر في المملكة، باستبدال المنتجات التركية بنظيرتها المصرية وذلك بعد حملة المقاطعة الشعبية في السعودية للبضائع التركية. وبحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”؛ فإن متاجر في المملكة أزالت منتجات “مصنوعة في تركيا” من عدد كبير من الرفوف، واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر. قد يهمك أيضًا: بعد تدوال أنباء عن وفاته.. محمد رمضان: الشرع محلل أربعة!.. وفيديو يهز انستجرام حمد بن جاسم يتوقع الفائز في الانتخابات الأمريكية (الاسم) من هي الدولة العربية المستفيدة من المقاطعة السعودية لمنتجات تركيا والتي حلت منتجاتها في المملكة بديلة للتركية؟؟ بعد 10 أيام على الزفاف.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه لص يسرق هاتف مراسل تلفزيوني على الهواء ويفر هاربًا .. وردة فعل غير متوقعة للأخير (شاهد) بعد السعودية.. دولة جديدة توجه ضربة اقتصادية لتركيا

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