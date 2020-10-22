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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول وفاة النجم المصري محمد رمضان، إثر حادث بأحد شوارع القاهرة.

وهذه الأخبار دفعت المتابعين وبالأخص محبي الفنان يتسآولوا إذا كانت تلك الأخبار صحيحة أم شائعة مثل التي تطلق على الفنانين من الفترة للأخرى.

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بعد تدوال أنباء عن وفاته.. محمد رمضان: الشرع محلل أربعة!.. وفيديو يهز انستجرام

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ويبدو أن هذه الأخبار بالفعل شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، خاصة أن رمضان شارك جمهوره خلال الساعات الماضية بفيديو من كواليس التحضير لكليب أغنيته الجديدة "الشرع محلل أربعة".

وصباح اليوم تلقى رمضان على هذا الفيديو عددًا من التعليقات فيما يخص خبر وفاته، حيث علقوا:"محمد سمعنا اليوم الصبح خبر وفاتك ياريت توضح للناس إذا إشاعة"، وتعليق آخر كالتالي:"ياسطا أنت مت ولا عايش؟".

View this post on Instagram من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة✌????????✌???? ???????????????????? #محمد_رمضان ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Oct 21, 2020 at 2:00am PDT

وقرر محمد رمضان أن يتجاهل تللك الأخبار، بالترويج لأغنيته الجديدة من جديد منذ ساعة، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".