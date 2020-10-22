هند القحطاني تتصدر التريند "بعقل مسطح" (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت الناشطة السعودية هند القحطاني، مجددًا التريند، ولكن هذه المرة "بعقل مسطح" ، وفقا لمغردين.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد متابعي هند القحطاني، أبدى فيه إعجابه بها بشكل كبير، حيث قال "إنها من العشر الأوائل في العالم في الكرة المسطحة"، لتنهال التعليقات الساخرة عليه ويتصدر المقطع قائمة الترند في تويتر .

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ونشرت الناشطة هند القحطاني المقطع الصوتي على حسابها في سناب شات مبدية إعجابها بدورها من تعليق المتابع الذي وصفها بأنها من أفضل 10 أشخاص في "الكرة المسطحة".

وأثارت جملة "الكرة المسطحة " ردود فعل واسعة، حيث دشن المغردون وسما بعنوان "الكرة المسطحة"، وآخر يحمل اسم "هند القحطاني" معلقين على الخطأ الكبير في الوصف سواء من ناحية علمية أو لفظية أو حتى كتصنيف.

وقال المعجب في مقطع الفيديو الذي أرسله لأحد أصدقائه وبعدها تم ارساله للقحطاني: "انصعت غصباً علي لهند القحطاني حقيقة انا اعتبرها الاولى في العالم العربي وربما تكون من العشره الاوايل في الكرة المسطحة".

وجاء في التعليقات: "هدا الشخص عقله مسطح اكيد" ، "بغض النظر عن التصنيف اللي من كيسه الحين نص علماء ناسه ماتوا بالفضاء عشان يثبتون أن الكرة الارضية كروية ويجيك واحد ينسف تعب ملايين السنين ويقول مسطحة!!!".

وقالت إحدى المغردات: "في جدلية إنك لو حطيت معلومتين الاثنين مستفزات.. وخليت واحدة غلط.. الغالب ان الناس تمسك في الجملة الغلط وتسلّم بصورة لا واعية بالجملة الأقل استفزازا باعتبار أنها صحيحة.. يعني الحين الكل ضمنيا ما عنده مشكلة إن المذكورة من العشرة الأوائل في العالم بس عنده مشكلة مع الكرة المسطحة".

وفي التعليقات أيضًا:"للي يستغرب ان هند القحطاني كل يوم تطلع ترند .. يا جماعة في كمية عقول مسطحة بأعداد رهيبة الله يخارجنا".

وكانت القحطاني قد نشرت عبر حسابها في سناب شات مؤخرا مقطع فيديو تستعرض فيه قصرها الجديد، وقالت إن أولادها لم يشاهدوه حتى الآن وتنتظر ردة فعلهم عند رؤيته.

وأظهر مقطع الفيديو مدى فخامة المنزل وتصميمه المميز، حيث يحتوي على نوافير وأثاث فاخر وديكورات مدهشة، كما أنه كبير وواسع ومطل على حديقة مشجرة ضخمة.

وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول: “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل أطفالي شوفوا الجمال شوفوا الفخامة والأناقة”.



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