بالمايوه.. هالة صدقي تشعل أنستجرام وتستعرض مهارتها في السباحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٨ مساءً (دوت الخليج)
استعرضت الفنانة هالة صدقي مهارتها في السباحة حيث قطعت مسافة طويلة ووصلت إلى الكرات العائمة.
ونشرت هالة صدقي فيديو وهي تسبح، عبر صفحتها على Instagram وظهرت وهي ترتدي ملابس العوم ونظارة الماء، وكتبت معلقة: "ظهور الحوت الازرق بشواطئ مصرية، وتحيا مصر".
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يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، وهو من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.
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A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 22, 2020 at 6:51am PDT
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