شاهد.. حليمة بولند بمظهر لم تراه من قبل.. والعيدان تفتح النار عليها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٤ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام شنت من خلاله هجوماً شديدا على مواطنتها الإعلامية حليمة بولند بسبب ظهورها الأخير بملابس وصلت إلى رقبتها وجاء ذلك على غير عادتها. وتطرّقت “مي العيدان” في الفيديو إلى مظهر حليمة مشيرة إلى أنها اصبحت ترتدي ملابس محتشمة للعنق. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالمايوه.. هالة صدقي تشعل أنستجرام وتستعرض مهارتها في السباحة هند القحطاني تتصدر التريند "بعقل مسطح" (فيديو) بعد الفيديو الإباحي.. هيا الشعيبي تظهر بالمايوه وتثير سخرية المتابعين بحمالة صدر.. ابنة مخرج باب الحارة تثير ضجة واسعة.. شاهد 3 صور للفنانة هيا الشعيبي أنست الجمهور أزمة الفيديو الاباحي أخطاء قاتلة نرتكبها يوميا عند الاستحمام.. احذروها شيرين بهمن تخرج بدون ملابسها (فيديو) ظهرت مكشوفة الساقين.. لجين عمران تتعرض لإنتقاد حاد بسبب إطلالتها الأخيرة صرف مرتبات ثلاثة أشهر لهذه الفئة من الموظفين في السعودية مشاهدة مليونية لتغريدة ريم عبدالله أوغلو يعلق على إنجاب زوجته.. شاهد أين وكيف ولدت (فيديو) شاهد.. قيامة عثمان الحلقة 30.. قتال عنيف بين عثمان واخوته ووقوع أحداث قوية تعرّف على الأطعمة المسببة للصداع النصفي وتجنبها حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز واضاف “العيدان” بأن بولند عمدت ذلك بعد أن شنت السلطات الكويتية حملة على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الأخلاق والآداب العامة في البلاد . وعلّقت ساخرة: “الشيء اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية لهم ألف تحية وسلام حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة (مشيرة إلى أعلى عنقها). أعتقد لو تعطونها أسبوع حليمة تلبس الحجاب”، وأضافت: “كان من زمان يا داخلية”. View this post on Instagram مي العيدان لو تعطون حليمه بولند اسبوع راح تتحجب ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#حليمة_بولند A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt) on Oct 21, 2020 at 3:19pm PDT وتشهد دولة الكويت في الوقت الحالي العديد من القضايا التي طالت فاشينيستات وفنانات ، نتيجة المحتويات المخالفة للآداب العامة التي ينشرنها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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