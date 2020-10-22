اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

كشفت تقارير صحفية أن الفنانة شهيرة منعت الفنانة نجلاء فتحي، من حضور عزاء زوجها الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات، عن عمر يناهز 79 عاما .

وأفادت التقارير نقلا عن مقربين من أسرة الراحل محمود ياسين، بأن نجلاء فتحي قامت بالإتصال هاتفيا بالفنان عمرو محمود ياسين، لتقديم واجب العزاء في وفاة والده وأخبرته برغبتها في زيارة الأسرة بالمنزل .

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وأضافت المصادر أن شهيرة رفضت حضور نجلاء فتحي لتقديم العزاء ، ونصحتها بعدم المجئ خوفا منها على صحة الفنانة نجلاء التي تعاني من نقص في المناعة وهو ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من أصدقائها المقربين، وتشاركا في بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.



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