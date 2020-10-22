نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

رفضت نجمة مسلسل العشق الممنوع، بيرين سات التعليق على الهجوم الكبير الذي تتعرّض له بسبب تصويرها مشهد جنسي، ضمن مسلسلها "الهدية"، الذي عرض نهاية العام الماضي.

وامتنعت النجمة التركية في بداية الأمر، عن الرد على أحد الصحافيين الذي سألها حول المشهد الجنسي، وبعد ملاحقته لألتقاط أي صورة لها، منعته من تصويرها ثم أبلغته إنها راضية عن كل مشاهدها التي مرت بالعمل.

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وفور حصول ذلك الصحفي على تصريح من بيرين سات، قال لموقع غيس التركي: بيرين كانت لطيفة لكنها لم ترغب بإجراء أي مقابلة وكانت مع صديقتها، واحترمت إرادتها وأخبرتني إنها سعيدة جدًا بالأصداء الرائعة التي يحققها العمل في تركيا.

وتابع: "ما فهمته منها إنها ليست نادمة على أي مشهد صورته، وذلك المشهد الجنسي يبدو إنها راضية عنه بشكل تام".

وكانت نجمة المسلسل التركي "العشق الممنوع"، بيرين سات، قد تصدرت مؤخراً غلاف ثلاثة اعداد مجلة شهيرة ، من خلال صور حديثة وجريئة لها .

وبدت الفنانة التركية في غلاف ثلاثة اعداد جديدة من مجلة لوفيسيال، بملابس سوداء واخرى بيضاء بخطوط سوداء، وبحركات مختلفة في كل غلاف.

كما ظهرت في إحدى تلك الصور ، على غلاف المجلة بنسختها التركية ، وساقيها منفرجتين ويديها إلى الأعلى ، وفي الاخريين ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وسط أراضي زراعية .

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، صور من الأغلفة الثلاثة لمجلة لوفيسيال الأكثر انتشارا في تركيا ، والتي تصدرت فيها صور نجمة "العشق الممنوع "، واشادوا بهذا الاهتمام الذي تحضى به النجمة ، من قبل الصحافة .

يذكر أن المسلسل الجديد للفنانة بيرين سات (عطايا) تصدر للموسم الثاني، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً عبر "نتفليكس" عالمياً، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه، إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل المسلسل الجديد للنجمة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي، بإسم "سمر" ، على المركز الثامن في قائمة المسلسلات التركية المعروضة ، لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل "Lucifer" الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة في العالم، كما حصل المسلسل على الأكثر مشاهدةً في لبنان.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية بطلة مسلسل "عطايا" ، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة "كوسيم" لتأتي بمسلسل "عطايا" وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت "نتفليكس" أنها بصدد تصويره، على ذات النسب وذات النجاح.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيرين سات، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل الجمهور التركي والعربي، ومنها مسلسلات: العشق الممنوع ، فاطمة جول ، انتقام، السلطانة كوسيم ، وفيلم عالمي الخاص .

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.



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