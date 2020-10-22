نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فتاة تتخرج من كلية الطب بعد 7 أشهر من مقتلها.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٨ مساءً (دوت الخليج)

حقق مجموعة من الطلبة الإيطاليين حلم صديقتهم التي قتلت غدراً على يد حبيبها خلال إغلاق كورونا، بتخرجهم نيابة عنها في كلية الطب.

وقُتلت لورينا كوارانتا، (27 عاماً) والتي كانت تدرس في جامعة ميسينا الإيطالية بجزيرة صقلية جنوبي البلاد، على يد حبيبها أنطونيو دي بيس دي داسا، في 31 مارس/آذار الماضي وفقاً لصحيفة "leggo" الإيطالية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة مدوية حول الزعيم عادل إمام

نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية"

اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

خبر سار من الخطوط السعودية لعملائها في مختلف أنحاء العالم

شاهد.. حليمة بولند بمظهر لم تراه من قبل.. والعيدان تفتح النار عليها (فيديو)

بالمايوه.. هالة صدقي تشعل أنستجرام وتستعرض مهارتها في السباحة

هند القحطاني تتصدر التريند "بعقل مسطح" (فيديو)

بعد الفيديو الإباحي.. هيا الشعيبي تظهر بالمايوه وتثير سخرية المتابعين

بحمالة صدر.. ابنة مخرج باب الحارة تثير ضجة واسعة.. شاهد

3 صور للفنانة هيا الشعيبي أنست الجمهور أزمة الفيديو الاباحي

أخطاء قاتلة نرتكبها يوميا عند الاستحمام.. احذروها

شيرين بهمن تخرج بدون ملابسها (فيديو)

ظهرت مكشوفة الساقين.. لجين عمران تتعرض لإنتقاد حاد بسبب إطلالتها الأخيرة

صرف مرتبات ثلاثة أشهر لهذه الفئة من الموظفين في السعودية

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وتم إعلان الفتاة الضحية كطبيبة في الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بعد إكمال أصدقائها أطروحة تخرجها ومناقشتها بحضور والدها ووالدتها وأشقائها الـ3.

وسُلمت شهادة التخرج إلى عائلة الضحية خلال حفل بالجامعة، وهي الشهادة التي طالما حلمت الضحية بالحصول عليها منذ طفولتها، إذ أرادت أن تصبح طبيبة أطفال، واليوم حقق لها أصدقائها المخلصين حلمها، ولكن بعد وفاتها.

يذكر أن كوارانتا قتلت خنقاً على يد خطيبها طالب الطب، أنطونيو دي بيس، 28 عاماً، في منزلهما في مقاطعة ميسينا، حيث كانا يقطنان معاً منذ 3 أعوام، خوفاً من نقلها له للفيروس التاجي.

ولكن بعد عملية تشريح جثة الضحية وإجراء مسحات على كليهما للكشف عن إيجابية أو سلبية الإصابة بالفيروس التاجي، رفضت فرضية قتله لها، بعد إثبات خلو الطرفين من الإصابة بكورونا.

واليوم، بعد 7 أشهر من الجريمة، اتهم مكتب المدعي العام القاتل بتهمة القتل المتعمد، بعد ظهور سلسلة من الرسائل أرسلها "دي بيس" إلى أقاربه ذكر خلالها تفاصيل وصيته وتوزيع ممتلكاته، تحسبا لحدث قد يزعج حياته.

ومازالت التحقيقات مستمرة في القضية، في انتظار إصدار الحكم على قاتل حبيبته، التي لم ينساها أصدقائها مطلقاً، لدرجة أنهم أكملوا أطروحة شهادة تخرجها حتى حصلوا عليها نيابة عنها.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام