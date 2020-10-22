نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. قبلات واحضان ساخنة في احتفال مراد يلدريم بعيد ميلاد زوجته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً (دوت الخليج )

فاجأ النجم التركي مراد يلدريم، المعروف في العالم العربي باسم "أمير"،زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني، بإقامة حفل ضخم، بعيد ميلادها وذلك بالاتفاق مع طاقم الموظفين في أحد الفنادق .

ورسم الفنان مراد یلدریم وزوجته إیمان الباني مشهد رومانسي عند تبادلهما القبلات الساخنة واحتضانهما لبعض وسط الحضور.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هيا الشعيبي متهمة بسرقة آلاف الدنانير وهكذا ردت

نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة مدوية حول الزعيم عادل إمام

نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية"

اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

خبر سار من الخطوط السعودية لعملائها في مختلف أنحاء العالم

شاهد.. حليمة بولند بمظهر لم تراه من قبل.. والعيدان تفتح النار عليها (فيديو)

بالمايوه.. هالة صدقي تشعل أنستجرام وتستعرض مهارتها في السباحة

هند القحطاني تتصدر التريند "بعقل مسطح" (فيديو)

بعد الفيديو الإباحي.. هيا الشعيبي تظهر بالمايوه وتثير سخرية المتابعين

بحمالة صدر.. ابنة مخرج باب الحارة تثير ضجة واسعة.. شاهد

3 صور للفنانة هيا الشعيبي أنست الجمهور أزمة الفيديو الاباحي

فتاة تتخرج من كلية الطب بعد 7 أشهر من مقتلها.. صور

شيرين بهمن تخرج بدون ملابسها (فيديو)

ظهرت مكشوفة الساقين.. لجين عمران تتعرض لإنتقاد حاد بسبب إطلالتها الأخيرة

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

ونشرت ملكة جمال المغرب السابقة، التي صادف عيد ميلادها يوم أمس الأربعاء 21 أكتوبر، مقطع فیدیو عبر حسابھا على موقع إنستغرام يوثق مشاهد القبلات والاحضان وجانب من حفل عيد ميلادها.

ووجهت إيمان رسالة لزوجها مرفقة بالفيديو قالت فيها: “كم أنا محظوظة.. رجل رائع وحياة مباركة ويوم جميل أستمتع به مع زوجي".

واضافت "أشعر بأنني محظوظة جدًا لوجود مراد حبي ووجود معجبين رائعين يتمنون لي عيدا مباركا وجميلًا. شكرًا لك حبيبي الرائع وشكراً جزيلاً للمعجبين الرائعين من كل مكان”.

https://www.instagram.com/p/CGnrw9Cnlo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGnrw9Cnlo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Murat Yıldırım (@mrtyldrm) on Oct 21, 2020 at 2:19pm PDT

من جانبه نشر مراد يلدريم مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد زوجته وعلق عليه قائلاً :"أنا ارتجف .. لم تؤذيني ليوم واحد، لا تدع شيئا يؤذيك. عيد ميلاد سعيد جدا لوجودك بجانبي" وختم التعليق برمز قلب أحمر.

وعلى الفور ردت زوجته إيمان الباني بتعليق قالت فيه : "كل سنة وانت في طيبة وان شاء الله عام جاي لي على بالي وبالك". وختمت تعليقها برمز قلوب عديدة حمراء.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام