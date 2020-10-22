هيا الشعيبي متهمة بسرقة آلاف الدنانير وهكذا ردت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣١ صباحاً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريح للفنانة الكويتية هيا الشعيبي ردت فيه على اتهامها بسرقة آلاف الدنانير من التبرعات التي جمعتها من أجل كورونا وعدم توزيعها على المحتاجين.

وقالت الشعيبي عبر سناب شات، إن ما يحدث بتويتر لا يهمها ولا يعنيها، مشيرة إلى أنها لم تظهر وجه أحد من الذين قدمت لهم المساعدات، وأنها تمتلك جميع المستندات الخاصة بجمع وتوزيع التبرعات، مطالبة بالتأكد من المعلومة قبل نشرها.

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وكانت حسابات عدة على مواقع التواصل تداولت أن الشعيبي جمعت تبرعات لمساعدة المحتاجين؛ بسبب كورونا واحتفظت بها لنفسها بعد أن أعلنت أنها جمعت تبرعات لشراء بصل وطماطم للمحتاجين؛ بسبب أزمة كوفيد.

وتصدرت الشعيبي مؤخراً موشرات البحث على قوقل وترند تويتر عقب احتجازها لأيام بسبب فيديو فاضح نشرته على تطبيق سناب تشات.



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