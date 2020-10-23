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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في حادثة مروّعة، أشعل أحد الأطفال الألعاب الناريّة في غطاء الصّرف الصّحي، ما أدّى إلى وقوع انفجار في مجمع سكني بمقاطعة كانجل في محافظة قانسو شمال غرب الصين.

وفي التّفاصيل، انتشر فيديو أظهر مجموعة من الأطفال يلعبون في المجمّع، حيث توجّه أحد الأطفال نحو غطاء الصرف الصحّي وأشعل مفرقعات نارية فوقه، ما أدّى إلى حدوث إنفجار تسبّب بقذف الطفل في الهواء على ارتفاع ثلاثة أمتار.

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شاهد بالفيديو .. طفل يتسبّب بانفجار .. ويطير في الهواء!

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وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الطفل سقط على ظهره لكنّه لم يصب بأي أذى لأنّ المفرقعات الناريّة كانت صغيرة، ما خفّف من قوّة الانفجار.

ويُشار إلى أنّها ليست المرّة الأولى الّتي يقع فيها مثل هذا الحادث في الصين. فانتشر في بداية السنة فيديو أظهر طفلاً يشعل المفرقعات النارية في غطاء الصرف الصحي ما أدّى إلى وقوع انفجار وتطاير الحجارة الكبيرة في جميع أنحاء الشارع.