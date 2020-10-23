نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مظهر عريس أروى عمر يثير موجة جدل واسعة بين متابعيها.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة الاعلامية أروى عمر يظهر من خلاله زوجها “إبراهيم”؛ الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل بين المتابعين وذلك بسبب مظهر زوجها.

ونشرت الناشطة أروى عمر فيديو في حسابها على سناب شات وهي تسأل إبراهيم:”ما استاهل نص مليون مهر”. ليرد بدوره “تستاهلين مليون .”

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وأثار مقطع ردود أفعال واسعة بين الجمهور الذين علقوا على شكل زوجها ووصفوه بأنه غير لائق ومتشبه بالنساء.

كما دشن النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسما يحمل اسم “ابراهيم” ليتصدر قائمة الترند في تويتر. وجاء من بين التعليقات:”الله يهنيهم يارب. بس انشالله تبتعد عن السوشيال ميديا لأنه الناس مو راحمينها وهي الصدق غثيثة، عموما الله يوفقهم”.

وقالت إحدى المغردات: “شفت الفيديو وكنت احسبها تتصور مع صحباتها الحين الي دريت انه ابراهيم،، يا حليله برهومي وش فيه قاط مع الفريق الثاني”.

وعلق حساب آخر: “ليتها خلتنا مع التشويق والاثارة والتوقع كيف بيكون شكل ابراهيم راعي الملايين”. وقال حساب آخر: “بنهاية طلع ذا إبراهيم اللي مزعجتنا فيه بكل سنابه دفع لي نص مليون نصصص مليووون الله لا يبلانا صدق”. وعلق آخر: “أحد يقنعني أن هذا شكل واحد بيدفع مهر بقيمة 500 ألف وبيعطيها بيت”.



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