نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كشفت ما فوق ركبتها.. منة عرفة تستعرض مفاتنها وتسحر رواد "إنستغرام" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٤ صباحاً (دوت الخليج )

أطلت الفنانة الشابة منة عرفة ، على جمهور منصة إنستغرام، بفستان قصير مكشوف الصدر والذراعين بالكامل، ونصفها الأسفل.

وتداول رواد "إنستغرام" الصورة على نطاق واسع، مرفقين معها عناوين وتعليقات تبدي حجم محبتهم لها وتكشف وقوعهم في سحر هذه الإطلالة الممتلئة بالجمال والانوثة والإغراء دفعة واحدة.

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وبدا نشر صورة الفنانة المصرية الشابة فانز صديقتها الفنانة الجميلة مي عمر، ثم تتال تداولها عبر الكثير من الحسابات بمنصة إنستغرم.

وكتب متابعون معلقين : "الله على هذا الجمال تجنني، منورة الدنيا كلها ، افخاك تهبل، انت الجمال الساحر حبيبتي، أحلى واحدة في أم الدنيا، الذ من عسل النحل".

View this post on Instagram طيب اللي هيعمل كومنتات كتير هعمله شير وعد @mennarafa.1 A post shared by @ maii.omarr on Oct 5, 2020 at 10:15am PDT

ومؤخرًا تداول رواد بمنصة التواصل الإجتماعي الشهيرة "إنستغرام"، مقطع فيديو قصير للفنانة الشابة منة عرفة ، وهي وسط الصحراء.

وظهرت الفنانة عرفة ، في مقطع الفيديو المتداول، مرتدية سروالا وفانيلة باللون الأحمر، ملتصقان بجسدها، وتسريحة شعرها تدثر ظهرها وصدرها، وهي تلهو مع جمل في الصحراء وتستعرض جمالها واردافها أمام عين الكاميرا.

وأبدى رواد منصة إنستغرام، إعجابهم الشديد بالإطلالة الجريئة للفنانة منة عرفة ، وعبروا من خلال حزمة تعليقات ، عن حبهم لها .. كما طلب منها بعضهم ، الموافقة على الزواج وتغزلوا بجمالها وقوامها ورقتها..

منة عرفة بدأت انطلاقتها الفنية من خلال دور سعاد حسني فى مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، ليتم ترشيحها بعد ذلك من قبل نجمة العمل للمشاركة فى فيلم "مطب صناعي" أمام الفنان أحمد حلمي، والمخرج وائل إحسان.

وبعد نجاحها فى العملين السابقين، انضمت لأسرة مسلسل "راجل وست ستات"، لتحقق نجاحا كبيرا مع الفنانين أشرف عبد الباقى وسامح حسين، لتتوالى العروض عليها بعد ذلك وتشارك فى عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية منها فيلمي "الحب كدة" و"حلم العمر" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم "آخر كلام" مع حسني حسني ومدحت تيخة، و"البيه رومانسي" مع محمد عادل إمام، وغيرها الكثير.

وشاركت في يناير الماضي بفيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوي ، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجى، فيما ظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف وهم : وفاء عامر وطارق عبد العزيز وسليمان عيد، وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وعرض لها مؤخرا مسلسل "بحر"، من بطولة ماجد المصري ومحمد دياب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت منة عرفة خلال موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80" وهو عمل درامي جمع عدد من الفنانين مثل إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين ومحمد عادل ونهى عابدين وأخرين.



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