بسبب ريال مدريد.. مسلسل المؤسس عثمان يفتقد لأحد أبرز نجومه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فجع الوسط الفني التركي قبل نحو عامين من الآن بوفاة الممثل “أردا أوزيري” الذي أدى شخصية “غوكتو” في مسلسل “قيامة أرطغرل”.

وحسب وسائل إعلام تركية، فإنّ الفنان الذي يبلغ 40 عاماً، كان يشاهد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في منزل أحد أصدقائه.

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وبعد انتهاء المباراة ومغادرته عائداً إلى منزله، تعرض لحادث سير مروّع أثناء ركوبه الدارجة النارية.

وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أنّه فارق الحياة

وكان ختام الموسم الرابع من مسلسل قيامة حزينة على طاقم العمل،بوفاة الممثل أردا أوزيري، وهو أحد ابطال المسلسل، وأدّى دور مساعد الأمير سعد الدين كوبيك في المسلسل "جوكتوغ"، وكان يساعده في المكائد ضد ارطغرل وقبيلته.

يذكر أن الممثل “أردا أوزيري” كان من النجوم البارزة وينتظره دور مهم في باقي أجزاء مسلسل أرطغرل





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