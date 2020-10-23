نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنان مصري شهير يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف الفنان الـ مصري محمد كريم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى في الولايات المتحدة. وقال كريم إن الحادث وقع في كاليفورنيا على طريق جبلي، مشيرا إلى أنه في المستشفى، طالبا من معجبيه الدعاء له بالشفاء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: نجمة أنت اطرق بابي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد بسبب ريال مدريد.. مسلسل المؤسس عثمان يفتقد لأحد أبرز نجومه كشفت ما فوق ركبتها.. منة عرفة تستعرض مفاتنها وتسحر رواد "إنستغرام" مظهر عريس أروى عمر يثير موجة جدل واسعة بين متابعيها.. شاهد نسرين طافش تستحم في حوض سباحة والجمهور: غطي صدرك طرد عميلة مع إسرائيل وفسخ عقده مع عادل إمام.. حياة محمود ياسين التي لا يعلم عنها أحد شيئاً بعد انفصالها عنه.. رهف القنون تفجر مفاجأة حول عشيقها الكنغولي الأمن السعودي يطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة تهمة جديدة تلاحق هيا الشعيبي.. هل ستعود للسجن؟ بالفيديو.. قبلات واحضان ساخنة في احتفال مراد يلدريم بعيد ميلاد زوجته نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة مدوية حول الزعيم عادل إمام نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية" اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين خبر سار من الخطوط السعودية لعملائها في مختلف أنحاء العالم فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز كما وأرفق الفنان المصري منشوره بمجموعة من الصور للحادث، وبدت فيه سيارته وقد تعرضت لأضرار كبيرة. جدير بالذكر أن كريم فاز بجائزة أفضل ممثل بالدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي سنة 2012 عن بطولته للفيلم “فيسبوك رومانس”.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنان مصري شهير يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.