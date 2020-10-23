القبض على فنانة مصرية تدير شبكة دعارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على فنانة بتهمة ادارتها ​شبكة دعارة​ فيها عدد من الشابات. وبحسب “صحيفة الوطن” المصرية، فقد كشفت التحقيقات ان الفنانة المتهمة تبلغ من العمر 32 عاما، حاصلة على شهادة جامعية بالحقوق لكنها تعمل بملهى ليلي شهير وسبق ان تم اتهامها في 5 قضايا آداب. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فنان مصري شهير يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير نجمة أنت اطرق بابي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد بسبب ريال مدريد.. مسلسل المؤسس عثمان يفتقد لأحد أبرز نجومه كشفت ما فوق ركبتها.. منة عرفة تستعرض مفاتنها وتسحر رواد "إنستغرام" مظهر عريس أروى عمر يثير موجة جدل واسعة بين متابعيها.. شاهد نسرين طافش تستحم في حوض سباحة والجمهور: غطي صدرك طرد عميلة مع إسرائيل وفسخ عقده مع عادل إمام.. حياة محمود ياسين التي لا يعلم عنها أحد شيئاً بعد انفصالها عنه.. رهف القنون تفجر مفاجأة حول عشيقها الكنغولي الأمن السعودي يطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة تهمة جديدة تلاحق هيا الشعيبي.. هل ستعود للسجن؟ بالفيديو.. قبلات واحضان ساخنة في احتفال مراد يلدريم بعيد ميلاد زوجته نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة مدوية حول الزعيم عادل إمام نجمة "العشق الممنوع" تعلق بجراءة على مشهدها الجنسي في "الهداية" اليكم السبب الحقيقي لقيام شهيرة بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وأنشات الفنانة مع مدير أعمالها وباقي المتهمين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بمقابل 1000 جنيه في الساعة. وتواصل الجهات الأمنية فحص 3 فيديوهات تم نشرها للفنانة المتهمة بإدارة هذه الصفحة، والتي زعمت أن هذه الفيديوهات كانت على هاتفها الشخصي وتمت سرقته منذ شهر ونصف الشهر، ولم تحرر محضرا بواقعة السرقة.

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