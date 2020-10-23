نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد إنتحار زوجته.. الشرطة تلاحق فنان عربي شهير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تتفاعل قضية إنتحار نور كاظم، زوجة الفنان العراقي ​جلال الزين​، فقد أصدرت الجهات القضائية المختصة العراقية مذكرة إلقاء القبض بحق الزين بعد هذه الحادثة.

وذكرة قناة الشرقية العراقية أن "السلطات الأمنية أصدرت مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات والسيطرات بعد حادثة وفاة زوجته و تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور".

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كما نقلت القناة عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن "نور كاظم (من مواليد 1995) زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد"، من دون أن يوضح أسباب إقدامها على الإنتحار.

وبعد إنتحارها، حرقت عشيرة الضحية منزل الزين، بحسب الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن هروب الزين بعد إنتحار زوجته إلى خارج العراق، في الوقت الذي نقل البعض منها عن مصادر أمنية أن مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه، لإجراء التحقيق اللازم في الواقعة.



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