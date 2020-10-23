ابنة عمرو دياب تنشر صور خادشة للحياة برفقة شاب وتثير موجة جدل واسعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت جنى إبنة الفنان ​عمرو دياب​ صوراً لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن شاباً يبدو انه حبيبها أو صديقها المقرب.

وسرعان ما أصبحت هذه الصور حديث المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشاب الذي يقف الى جانبها وتحتضنه بهذه الطريقة كما انتقدوا حركة فمها التي وصفوها بالمثيرة والخادشة للحياء

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وفي الوقت نفسه طالب بعض المتابعين الى ضرورة تدخل والدها لوضع حد لهذا النوع من الصور فيما رأى قسم اخر من المتابعين ان صورها عادية مثلها مثل اي شابة في عمرها ومن حقها ان تدخل في علاقة عاطفية.

https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by JUJU (@janadiab_) on Oct 20, 2020 at 11:43am PDT





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