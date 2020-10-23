نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوجة محمود ياسين تشن هجوم عنيف على عادل إمام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثار انسحاب الفنان محمود ياسين من مسلسل «صاحب السعادة»، الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولته إلى جانب الفنان عادل إمام، عام 2014، جدلاً واسعًا دفع وسائل الإعلام لطرح العديد من الأسئلة حول حقيقة وجود خلاف بين الفنانين، وتساءل الجميع: «هل تعالى عادل إمام على تاريخ الفنان محمود ياسين حقًا؟».

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اعتذر محمود ياسين، نوفمبر2013، عن مسلسل «المرافعة»، الذي كان مقررًا أن يُشارك في بطولته، وأعلن الاكتفاء بمشاركة عادل إمام بطولة «صاحب السعادة»، الذي كان من المقرر أن يكون التعاون الأول بين الجانبين، قبل أن ينشب خلافًا بينهما في يناير 2014.

اعتذار عن «صاحب السعادة»

في نهاية يناير 2014، نفى الفنان محمود ياسين اعتذاره عن «صاحب السعادة»، وقال: «لا أدرى من أين ظهرت هذه الشائعات»، لكنه عاد في 4 فبراير من العام ذاته ليتقدّم بشكوى لمجلس إدارة النقابة، وطالب بالحصول على حقوقه الأدبية والمعنوية، إلا أنه قام بسحبها، في اليوم التالي، بعد أن وعده المسؤولون في شركة «سنرجي» المُنتجة للمسلسل، بتسوية مستحقاته المالية.

«الصحافة كبرت الموضوع»

وعقب موجة من الجدل والشائعات حول علاقة الفنانين القديرين، قال الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية، 9 فبراير 2014، إنّ «الصحافة ووسائل الإعلام ضخّمت الموضوع وخلقت قصصًا وحكايات وأقاويل مستفزة للغاية، على الرغم من أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير».

وتابع: «اتساءل ما المشكلة في أن يعتذر فنان عن عمل ما، حتى لو كان هذا الفنان هو محمود ياسين بجلالة قدره واسمه ومشواره».

وبسؤاله حول طبيعة العلاقة بينهما، قال عادل إمام :«صديقي وحبيبي ولا يمكن أن تحدث أي خلافات بيني وبينه، ولا يمكن أن يفرقنا مجرد مسلسل سيذهب إلى حال سبيله، فطوال عمري اعتدت أن ألا أختلف مع زميل على عمل لأن الصداقة والعشرة هي الأبقى».

وأضاف: «الأستاذ محمود اعتذر بكل احترام عن استكمال تصوير المسلسل لاختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي ويحدث بالعادة، وأخيرا فإن العملاق محمود ياسين أحبّه واقدره على المستوى الفني والشخصي، ولا يوجد بيننا أي خلافات، وأتمنى له التوفيق في كل حياته».

لم تتوقف الشائعات بل طاردت الجانبين، حتى حسم ياسين قراره بإعلانه رسميا سبب انسحابه من «صاحب السعادة»، عبر بيان صحفي، في نوفمبر 2014، وقال إنه أغلق الباب على الشائعات التي وصلت إلى حد اتهامه بأنه غير ملتزم بمواعيد التصوير، وأنه يحضر إلى الاستوديو دون أن يحفظ النص جيدا مما يؤثر على سير العمل.

وأضاف: «كان سبب انسحابي من المسلسل مجرد تباين وارد في وجهات النظر بيني وبين جهتي الانتاج والاخراج».

حينها، تدخل الفنان عمرو محمود ياسين وقال في تصريحات صحفية أن والده تعرض لحالة إرهاق شديد مؤخرا نتيجة الكم الهائل من الاتصالات خصوصا من جانب وسائل الإعلام للتأكد من مدى صحة خبر انسحابه من صاحب السعادة، وهو أمر متوقع خصوصا أن العمل يضم فنانين كبيرين بحجم عادل إمام ومحمود ياسين، وحول السبب المباشر لانسحاب والده من العمل.

وأوضح: «حدثت خلافات كثيرة في وجهات النظر بين والدى وجهة الإنتاج والإخراج، ولم تتوصل الأطراف الثلاثة إلى طريقة ترضى الجميع، فكان الحل الذي لا بديل عنه هو الانسحاب حفاظا على اسم وتاريخ الفنان محمود ياسين، وعن صحة تصعيد الخلاف لنقابة المهن التمثيليه قال: البيان لم يتضمن أي شىء خصوصا بتصعيد الأزمة للنقابة فالخلاف انتهى بطريقة ودية للغاية، وكلا الطرفين يحظى باحترام وتقدير الآخر».

نبرة تعالي

عقب مرور ثلاث سنوات، تجدد الجدل مرة أخرى، حين تحدثت رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين والدها وعادل إمام، وأضافت، خلال لقائها المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، يونيو 2017، أن الخلاف كان وارءه نبرة تعالي صدرت من عادل إمام تجاه والدها: «محمود ياسين فنان قدير له تاريخه مينفعش يكون نمرة إتنين».

وأضافت أن انسحاب والدها من العمل كان لصالح والدها، وأنهم كانوا يدفعونه دفعًا للقبول بالعمل، مؤكدة أن السبب الأوقع لرفض والدها الدور ليس بسبب الفنان عادل إمام فحسب، إنما بسبب عدم اقتناعه بالدور المعروض عليه.

«مرفعش سماعة تليفون عليه»

في يونيو 2018، عادت الفنانة شهيرة للتحدث عن الخلاف المزعوم، وقالت: «وجعني حاجة واحدة إن عادل إمام مرفعش السماعة وقاله (إيه يامحمود فيه إيه)، ومش أنا بس اللي قلت كدا دا فيه عواميد صحفية اتكتبت في دا».

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «الطرفان يكنوا لبعض كل الاحترام، لكن أنا متوقعتش إن عادل إمام ميرفعش السماعة على محمود ياسين حتى لما تعب، لأننا متوقعناش منه كده، الفن مش كده».

وكان الفنان عادل إمام رثى عبر حسابه على انستجرام زميله الفنان محمود ياسين الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي وقال “البقاء لله الفنان الكبير #محمود_ياسين خالص العزاء للأسرة الكريمة اللهم اغفر له ارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله”.

