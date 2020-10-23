نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن "هدية" السعودية للرئيس الأمريكي القادم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، في محادثات مغلقة أن السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل تقديم "هدية" للرئيس المنتخب.

وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية عشر، اليوم الخميس، قال كوهين إن "هناك جهدا كبيرا جدا في الساحة السعودية، ضغط كبير. نتمنى أن يولد شيئا. يبدو أن السعوديين ينتظرون الانتخابات الأمريكية لتقديم هدية للرئيس المنتخب".

قد يهمك أيضًا:

ترامب ينسحب غاضبا من مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.. ويصف المذيعة بـ “الوقحة والكريهة“ (شاهد)



أشياء يجب الانتباه لها عند التقاط صور السيلفي



إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن "هدية" السعودية للرئيس الأمريكي القادم



إعلان هام من “الجوازات السعودية” للمواطنين والمقيمين.. وهذا ما ورد فيه!

لأصحاب القلوب القوية... نيللي كريم وظافر عابدين في إعلان فيلمهما عن “مصاصي الدماء”... فيديو

مركب في الشاي الأخضر يساعد على خفض ضغط الدم لديك

بعيدا عن الجزر .. أفضل 4 فيتامينات لصحة العيون وتحسين الرؤية

سأقتل على أيدي هؤلاء.. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله “محمد بن سلمان” عن خطر التطبيع مع إسرائيل

مذيعة العربية تفاجئ متابعيها برحلة مرضها وخضوعها لعملية جراحية استئصال ورم في الحنجرة!.. شاهد من تكون؟؟

حمد بن جاسم يتوقع الفائز في الانتخابات الأمريكية (الاسم)

بعد 10 أيام على الزفاف.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه

زلة لسان للأمير عبد الرحمن بن مساعد تكشف معلومة محرجة لـ محمد بن سلمان و نظام السعودية

ويأتي هذا الكشف على ضوء الزيارة الخاطفة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن بيني غانتس، اليوم، إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات أمنية مع نظيره الأمريكي في البنتاغون مارك اسبر، حسبما أفادت شبكة "آي 24 نيوز".

ومن بين هذه الأمور الملحة، المعلومات الاستخباراتية والتطورات المتعلقة بإيران، حيث أبدت إسرائيل رغبتها باستمرار تنسيق الأنشطة المشتركة في المستقبل، خاصة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، وبدء تعاونها مع كوريا الشمالية.

ووفقا للشبكة الإخبارة الإسرائيلية، تقيم العديد من "الدول النفطية العربية" بتكتم، اتصالات مع السلطات الإسرائيلية منذ سنوات، لكن تطبيع العلاقات يؤمن فرصا كثيرة، لا سيما الاقتصادية منها.

على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن زيارة وفد رفيع من مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لبحث إعلان اتفاق التطبيع بين البلد العربي وتل أبيب.