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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تهديده ونشر تسجيلا من مقابلة أجرتها معه قناة "سي بي أس"، حيث انسحب غاضبا قبل انتهاء المقابلة بسبب ما اعتبره تحيزا ضده من قبل محاورته.

وقال ترامب على "تويتر" إنه يريد أن يستبق عرض الشبكة للمقابلة عبر برنامج "60 دقيقة" الأحد كي يكشف "تحيز وكراهية ووقاحة" الصحافية ليزلي ستال التي حاورته.

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ترامب ينسحب غاضبا من مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.. ويصف المذيعة بـ “الوقحة والكريهة“ (شاهد)



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وبما يتعارض مع الاتفاق المبرم بين الشبكة والبيت الأبيض، نشرت صفحة ترامب على "فيسبوك" تسجيل المقابلة، ويلاحظ خلالها إحباط الرئيس من نبرة الأسئلة.

وتوجه ترامب خلال المقابلة مخاطبا ستال: "قلت في البداية إن الأسئلة ستكون صعبة، حسنا، أنا لا أمانع ذلك، ولكن عندما كنت تقومين بالإعداد لها لم تقولي ذلك، بل قلت: أوه دعنا نجري مقابلة جميلة"، قبل أن يطلب منها إنهاء اللقاء بشكل مفاجئ.

وطالما اشتكى ترامب من أن شبكة "سي بي أس" ووسائل إعلام أخرى لم تطرح على منافسه الديمقراطي جو بايدن أسئلة صعبة بنفس القدر.

المصدر: وكالات