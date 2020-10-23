شاهد.. لأول مرة أحمد العوضي يلتقي طليق زوجته فماذا حدث بينهما؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

حرص الفنان المصري أحمد العوضي على المشاركة في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، الذي أقيم مساء الجمعة 16 أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، في ظل حضور طليق ياسمين عبدالعزيز زوجته الحالية.

العوضي حضر العزاء بدون زوجته الفنانة ياسمين، وذلك بعد أن شارك الزوجان معا في الجنازة.

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العزاء شهد أيضا حضور الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال أحمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز .

ويعد هذا العزاء هو أول لقاء يجمع العوضي بطليق ياسمين بعد زواجهما، بينما لم يتم التقاط أي صور تجمعهما.

يذكر أن ياسمين قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد حلاوة في عام 2018، وذلك بعد زيجة استمرت 16 عام.

وبعد الانفصال، تزوج حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، بينما أعلنت ياسمين زواجها من الفنان أحمد العوضي في شهر مايو 2020.





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