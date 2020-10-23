مسلسل جديد يكتسح المسلسلات التركية ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

استطاعت الدراما التركية التاريخية جذب المشاهدين اليها، ليس في تركيا فقط بل في جميع انحاء العالم، وظهر ذلك واضحاً من الشعبية الكاسحة التي حققها مسلسل "قيامة أرطغرل"، والذي تم بيعه إلى أكثر من 85 دولة.

هذا الأمر شجع صناع الدراما التركية على تقديم مزيد من الإنتاجات التاريخية، وكان آخرها مسلسل" نهضة السلاجقة العظمى" الذي بدأ عرضه منذ أسبوعين، واستطاع منذ الدقائق الأولى أن يستحوذ على انتباه المشاهدين الأتراك، والعرب، وتصدر نسبة المشاهدة ليلة عرضه مساء الإثنين.

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يحكي المسلسل قصة السلطان ملك شاه، أحد أشهر سلاطين الدولة السلجوقية، ولقب بالسلطان العادل، وتجري أحداثه في فترة حكم السلاجقة، التي استمرت 157 عاماً بدءاً من 1037 حتى 1194 ميلادية.

وتميز العمل بالإنتاج الضخم وبراعة الإخراج، وخصوصاً في المعركة التي كانت في بداية الحلقة الأولى، حيث تميزت بالتصوير السينمائي المبهر، وتعتبر أطول معركة في تاريخ الدراما التركية وهي التي دارت بين السلطان ألب أرسلان والصليبيين، واستغرق التحضير لها شهرين وصورت على مدة ثمانية أيام وشارك فيها 45 بهلواناً و400 كومبارس وخضعوا لتدريبات قاسية لمدة 15 يوماً.

كما تصدر المسلسل محركات البحث، وتفوق على مسلسل"قيامة أرطغرل" ، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدات في الدراما التركية.

فقد تخطى "نهضة السلاجقة العظام" حاجز العشرة ملايين مشاهدة فور عرضه في الموقع الرسمي للقناة، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ الدراما التركية، ولا حتى مسلسل "قيامة أرطغرل" حتى بعد سنوات من عرضه.

يصور المسلسل الصراع بين السلاجقة وحسن الصباح، زعيم فرقة "الحشاشين" التي تنتمي للطائفة الاسماعيلية واشتهرت بالاغتيالات لشخصيات مهمة، وهدفها نشر العقيدة الباطنية خدمة للفاطميين.

وبدأت قناة TRT1 التركية، بعرض المسلسل التاريخي “نهضة السلاجقة العظام” يوم الإثنين 28 سبتمبر الماضي، من بطولة الممثل التركي الشهير “غوركان أويكون” والذي يؤدي دور “حسن صباح” وهو الخائن الذي درس في نفس المدرسة مع “نظام الملك” و”عمر الخيام” والذي حاز على تقدير السلطان، بينما كان هدفه الأساسي هو انهيار الدولة السلجوقية ونشر العقيدة الباطنية خدمة للفاطميين.

https://www.instagram.com/p/CFtMN_eADwL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFtMN_eADwL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by مسلسل نهضة السلاجقه العظمى (@uyanis_buyuk_selcuklu_ku) on Sep 28, 2020 at 8:55pm PDT





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