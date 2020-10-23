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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعتبر التفاح من بين أكثر الفواكه الموجودة صحة، فهو سهل الأكل وطيب المذاق كما أنه مرتفع القيمة الغذائية، ويقدم الكثير والكثير من الفوائد الصحية، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد التفاح الرائعة.

ما هي أنواع التفاح؟

يوجد اليوم أكثر من 7500 نوع من التفاح، تُزرع في مناطق مختلفة المناخ، يصل الإنتاج العالمي إلى حوالي 50 مليون طن سنوياً، بحجم سوق يتجاوز 10مليارات دولار، وتنتج الصين نصف إنتاج العالم، تليها الأرجنتين بحوالي 15% من الإنتاج العالمي، ثم الولايات المتحدة بحوالي 7% حيث يأتي 60% من إنتاجها من ولاية واشنطن.

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فاكهة تعالج فقر الدم وتسيطر على مرض السكري وتحميك من السرطان وامراض القلب.. وفوائد أخرى قد تغنيك عن زيارة الطبيب



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القيمة الغذائية للتفاح

إذا كنت تريد معلومات غذائية دقيقة حول التفاح، فأنت بحاجة إلى وزن التفاحة، ولكن الحجم القياسي الأكثر شعبية هو تفاحة واحدة متوسطة تزن 154 جرام.

ثمرة تفاح أحمر متوسطة الحجم ​​تحتوي على:

من 50 إلى 80 سعرة حرارية، ولا تحتوي على الدهون، أو الكوليسترول.

22 مجموع الكربوهيدرات، ومن 17 السكريات و لاتحتوي على البروتينات.

5 جرامات من الألياف الغذائية.

التفاح أيضا مصدر جيد لـ فيتامين سي، فتحتوي تفاحة على 20% من القيمة اليومية الموصى بها.

فوائد التفاح الطبية والعلاجية

وذلك لأن التفاح يحتوي على

المواد المضادة للأكسدة من نوع فليفونويد العاملة على منع تغيرات السرطانية في الخلايا وخفض ترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين.

وفرة الألياف وخاصة مواد بيكتين، وهي ما تقلل من امتصاص الأمعاء للكوليسترول وللسكريات، وتنظم المرور الطبيعي داخل الأمعاء، وأيضاً تخلص الجسم من السموم المعدنية كالزئبق أو الرصاص.

انخفاض نسبة السكريات أو ما يُعرف بالمؤشر السكري، مما يخفف بتناوله الشعور بالجوع وفي نفس الوقت لا تُمد الجسم بكميات عالية من السكر.

مواد بورون المقوية لبنية العظم.

مواد تانين، المساهمة في منع تسويس الأسنان وفي تحسين صحة اللثة ووقايتها من الالتهابات الميكروبية، وكذلك التهابات المجاري البولية.



الفوائد الصحية للتفاح :

المساعدة في الهضم.

الوقاية من السرطان.

تقليل السكتات الدماغية.

علاج فقر الدم.

تعزيز نظام المناعة.

السيطرة على مرض السكري.

العناية بالأسنان.

منع مرض الزهايمر.

تعزيز صحة الدماغ.

علاج الربو.

منع أمراض القلب.

انخفاض الكولسترول.

تحسين صحة العظام.

تحسين الرؤية.

فقدان الوزن.

العناية بالبشرة.

حماية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

منع حصوات المرارة.

مصدر غني لفيتامين ج.

علاج البواسير.

تطهير الكبد.

العناية بالشعر.



فوائد التفاح للوقاية من السرطان

يعمل التفاح على الوقاية من السرطان عبر عدة أليات، منها ما له علاقة بالألياف المتوفرة فيه ومنها ما له علاقة بالمواد المضادة للأكسدة، وأعلن الباحثون عن اكتشاف أليات معقدة وغير معروفة في السابق، تعمل من خلالها المواد المضادة للأكسدة من نوع فلافينويد في التفاح على تعطيل الأنشطة الضارة لخلايا الجسم، والتي تؤدي عادة إذا ما تُركت إلى ظهور الأمراض المزمنة في أعضاء مختلفة من الجسم كالقلب وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر.



كما أن للمركبات في المواد المضادة للأكسدة دور إيجابي في اتلاف الحمض النووي الباعث على تكون السرطان في خلايا بطانة القولون لدى الإنسان.

فوائد التفاح للرئتين والقلب

والدراسات هنا مشجعة لكنها تحتاج إلى المزيد فالذي يذكره الباحثون أن تناول على الأقل تفاحتين يقلل احتمالات التعرض لنوبات الربو، ولا يُعلم السبب هل هو المواد المضادة للأكسدة أم خصائص في التفاح تخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية، ما وُجد أن الربو قل لدى البالغين الذين يتناولون كميات عالية من التفاح.

و تناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض إنسداد مجاري الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام.

التفاح من الفواكه المنتشرة بشكل كبير في أنظمة التخسيس وفقدان الوزن، فالتفاح من أكثر الأطعمة التي تفيد في حالات الرغبة في إنقاص الوزن، وذلك للأسباب الآتية:



التفاح منخفض السعرات الحرارية، حيث أن ثمرة التفاح متوسطة الحجم، وهو الحجم الشائع للتفاح، تحتوي على 95 سعراً حرارياً فقط.

التفاح من الأطعمة المليئة بالماء، فالماء يمثل حوالي 85% منه، هذا يساعد على زيادة معدل حرق الدهون بشكل كبير.

التفاح من الأطعمة منخفضة كثافة الطاقة، وهي الأطعمة التي تعطي عدد سعرات حرارية قليل مقارنة بحجمها، هذه الأطعمة تعتبر الخيار المثالي عند الرغبة في إنقاص الوزن.

يحتوي التفاح على نسبة عالية جداً من الألياف الغذائية، حيث تحتوي التفاحة المتوسطة على 4 جرام من الألياف، هذه الألياف تعزز من سهولة عملية الهضم والامتصاص، كما أنها تزيد من شعور الشبع لفترة طويلة.

أكدت العديد من الدراسات أن تناول التفاح يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، حيث تم المقارنة بين الأشخاص الذين تناولوا التفاح ضمن النظام الغذائي الخاص بهم، والأشخاص الذين لم يتناولونه، وقد ثبت أن إدراج التفاح ضمن النظام الغذائي يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.

فوائد التفاح الاخضر للجنس

يحتوي التفاح على نوع من مضادات الأكسدة يُعرف بالكيرسيتين، وهو نوع من الفلافونويد الذي يقدم عدداً من الفوائد الهامة المتعلقة بالجنس كما يلي:

يلعب دوراً هامة في السيطرة على التهاب البروستاتا الذي يسبب ألماً مع القذف.

الوقاية من متلازمة المثانة المؤلمة، والتي تسبب عدم ارتياح أثناء الجماع لكل من الرجال والنساء.

السيطرة على أعراض ألم المثانة مثل عدم القدرة على الانتصاب، والجماع المؤلم، والرغبة المنخفضة، وآلام الأعضاء التناسلية.

يساعد على تعزيز الدورة الدموية.

يوجد الكيرسيتين أيضاً في التوت، والكرز، والعنب الأحمر الداكن، والبصل، وتقدم هذه الأطعمة نفس الفوائد التي يقدمها التفاح لهذا الغرض.

هل هناك فرق بين التفاح الأحمر والأخضر؟

على الرغم من أن جميع أصناف التفاح لها قيمة غذائية مماثلة، إلا أن التفاح الأخضر يحتوي على أكبر عدد من أنواع معينة من polyphenols والألياف، مما يساعد على زيادة البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية والالتهابات.

قد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح الأخضر على الحد من خطر الإصابة بالبدانة من خلال ثلاث طرق:



أولا؛ هذه الأطعمة تتطلب المزيد من المضغ، مما يزيد من كمية اللعاب التي تمتزج مع الطعام، مما يجعل المواد الغذائية أكبر وتعزز الاحساس بالامتلاء والشبع.

ثانياً؛ يمكن للألياف أن تؤدي إلى امتصاص أفضل للمواد الغذائية، لأن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يعني أنك ستقوم بامتصاص سعرات حرارية أقل قليلاً من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

أخيراً؛ على الرغم من أن الألياف تأخذ مساحة، فإنها لا توفر الكثير من السعرات الحرارية، لذا فإن الأطعمة الغنية بالألياف تميل إلى تقليل السعرات الحرارية، والتفاح الأخضر هو طعام عالي بالألياف نسبيًا، حيث أن كل تفاحة متوسطة الحجم مع القشر توفر ما يقرب من 5 جرام من الألياف، من إجمالي الكمية اليومية الموصى بها من 25 جرام من الألياف يوميا.

فوائد التفاح للحامل

بعد أن تحدثنا عن فوائد التفاح للحامل بشكل محدد، يجب ألا نهمل دور التفاح عموماً بأنواعه أثناء الحمل، حيث يعتبر التفاح بشكل عام خياراً ممتازاً للغذاء أثناء الحمل، وذلك لأن فوائد التفاح للحامل تشمل ما يلي:

التفاح غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد، كما يحتاجه الطفل للمساعدة في بناء الأنسجة الضامة له.

التفاح غني بالألياف التي تساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

التفاح مصدر غني جداً بفيتامين أ.

يحتوي التفاح على البوتاسيوم الذي يساعد على الوقاية من شد العضلات أثناء الحمل.

وجدت دراسة أن أطفال الأمهات الذين تناولوا التفاح أثناء الحمل كانوا أقل عرضة للإصابة بالربو والحساسية لدى الأطفال.

المصدر: كل يوم معلومة طبية