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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اكتشفت السلطات الصحية في دولة جنوب السودان بشكل مفاجئ انتشار فيروس يسبب شكلا جديدا من أشكال شلل الأطفال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتي فتشهد البلد الإفريقي وباء جديدا مع ظهور هذا الشكل الجديد، حسبما أفادت السلطات الصحية، بعدما أعلنت استئصال «فيروس شلل الأطفال البري» الذي يتسبب بالمرض.

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ظهر في هذه الدولة العربية.. فيروس جديد يسبب شلل الأطفال



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وبدوره أعلن مدير أجهزة الوقاية في وزارة الصحة في جنوب السودان الطبيب جون باسكال رومونو تم رصد 15 حالة من "شلل الأطفال المشتق من لقاح" شمال غربي البلاد.

وبين أن هذا الفيروس ناجم عن تحور نادر للفيروس المعدل الذي يحتوي عليه اللقاح الخاص بشلل الأطفال البري، علما أن الطفرات والتحورات سمة أساسية للفيروسات بشكل عام.

وكان جنوب السودان في 25 أغسطس من الدول الإفريقية الأولى التي أكدت استئصال فيروس شلل الأطفال «البري» عن أراضيها، مما سمح لمنظمة الصحة العالمية أن تعلن رسميا استئصال شلل الأطفال بشكل تام من أنحاء القارة. لكن بعد بضعة أيام، ظهر شلل الأطفال مجددا في السودان بعد أكثر من عقد على استئصاله، وفقما أعلنت الأمم المتحدة.

المصدر: صدى البلد