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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاركت الإعلامية رضوى الشربينى، اليوم الجمعة، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، جلسة تصوير جديدة.

وأطلت الشربينى بفستان، أسود اللون، حاز إعجاب الآلاف من جمهورها، الذين أعربوا خلال تعليقاتهم عن حبهم الشديد لها.

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بعد حديثها المثير عن الحجاب.. جلسة تصوير أنيقة لـ رضوى الشربينى



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وعلقت رضوى الشربينى على الصور، قائلة: "التغيير مطلوب دايما.. لكن هيفضل الأسود ملك الألوان وسيدها".

تقدم رضوى الشربينى، عبر فضائية "سى بى سى" برنامج "هى وبس"، والذى يهتم بشؤون المرأة ويحظى بمتابعة كبيرة من نساء مصر.

https://www.instagram.com/p/CGqPZ_jjEVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGqPZ_jjEVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGqPZ_jjEVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Oct 22, 2020 at 1:56pm PDT

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ، قا أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل وذلك بعد تصريحاتها عن الحجاب عبر برنامج "هي وبس".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر فتح "تحقيق عاجل" مع الشربيني، بعد شكاوى تلقاها عقب تصريحات الشربيني، والتي اعتبرها كثيرون "تمييزا ضد غير المحجبات".

وخلال البرنامج، كانت الشربيني قد توجهت بالنصائح للسيدات اللائي يفكرن بخلع الحجاب، محاولة إقناعهن بالعدول عن هذه الأفكار.

وتقول الشربيني: "لا تقلعي الحجاب أنتِ أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة"، وتضيف: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وأنتِ (المحجبة) أحسن عند ربنا".

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين وجمعيات نسوية، إذ اعتبر البعض عدم ارتداء الحجاب أحد التبريرات المستخدمة لممارسة العنف ضد المرأة والتحرش بها.