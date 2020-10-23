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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت شركة "فيسبوك"، أنها ستبدأ في فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدم بعض خدمات تطبيق التواصل "واتساب" .

وأكدت الشركة، إنها سوف تقدم قريباً خدمات مثل الاستضافة لمساعدة شركائها على إدارة رسائل الدردشة مع العملاء والمخزون ومزيدا من الخدمات، كما ستوسع الطرق الممكنة بالنسبة للأشخاص لتفقد المنتجات المتاحة والقيام بعمليات شراء مباشرة عبر التطبيق. قد يهمك أيضًا: لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور

واتساب يفرض رسوم مالية على هؤلاء المستخدمين!

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