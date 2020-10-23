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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ابتكر العلماء كمامة جديدة للحماية من الإصابة من فيروس كورونا ، استعداد لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس الذي يستعد لها العالم في هذه الأيام باقتراب الشتاء .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، فإن العلماء في معهد ماساتشوستس ابتكروا قناع جديد بشبكة نحاسية و تصل درجة حرارتها 90 درجة مئوية ووجود مادة النيوبرين التي تعزل وصول الحرارة للفم والأنف والتي تمكنها من قتل الفيروس قبل وصوله إلى الجسم.

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لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور



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اوضح الأطباء أن تلك الكمامة ليست لمنع وصول الفيروس ، فلا يمكننا التحكم في الفيروس في الجو ، و لكن تلك الكمامة تعمل على قتل الفيروس .

جدير بالذكر أن المعامل تسعى لإنتاج كميات كبيرة من تلك الكمامة و إيصالها لجميع دول العالم لضمان أعداد إصابات أقل .