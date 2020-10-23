بعد تغيير ملامحها.. أسيل عمران تكشف عن أمنيتها من "الجونة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢١ مساءً (دوت الخليج )

عبرت الفنانة أسيل عمران عن فرحتها البالغة بمشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 والتي ينطلق مساء اليوم الجمعة تحت شعار "الإنسان والحلم".

وقالت أسيل عمران، في لقاء تليفزيوني :"سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان الجونة هذا العام.. وهذا العام راح يكون شيء جديد وراح يفيدني كثير بشغلي.. وأتمنى يفتح لي طريق الشغل في مصر".

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واختارت أسيل عمران، فستان الافتتاح الذي ستشارك به، بتصاميم باللون الأسود والأزرق والفوشيا.

وكان سبق وتداول رواد السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، صورة وصفها البعض بـ"الصادمة"، للمغنية والممثلة السعودية المقيمة في إمارة دبي أسيل عمران.

وأظهرت الصورة ، تغيير كامل في ملامح أسيل قبل دخولها عالم الشهرة في عام 2005 من خلال برنامج اكتشاف المواهب "نجوم الخليج"، والذي توقف عرضه بعد موسمين فقط وتحديدا في يونيو (حزيران) 2006.

وتعد أسيل (30) سنة، وشقيقتها لجين عمران (42) سنة، من أكثر الفنانات اللواتي يخضعهن الجمهور لتلك المقارنات عبر منصات السوشال ميديا المختلفة، لاسيما وأنهما تحظيان برصيد صوري قديم هائل، لدخولهما إلى عالم الأضواء منذ زمن طويل.

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار) الماضي، تغيب الفنانة السعودية أسيل عمران عن الشاشة، وكان آخر عمل لها مسلسل مخرج 7 الكوميدي، الذي يتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي، وما يحدث من تغييرات على الحياة بصفة عامة، ومن بطولة ناصر القصبي، وتأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي.

من ناحية أخرى، شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوم شرس على الإعلامية السعودية لجين عمران، ونشرت لها صورة قديمة، قبل قيامها بإجراء عمليات التجميل، بدت فيها لجين بملامح مختلفة تمامًا عن مظهرها الحالي في الصورة التي نشرتها العيدان عبر حسابها بموقع تبادل الصور إنستغرام.

وعقدت العيدان مقارنة بين عمران القديمة والحديثة وعلقت عليها قائلة: "صورة لجين قبل وبعد عملية التجميل وهو ما رآه البعض هجوم وسخرية وتنمر على لجين وتقليل من قيمتها ومسيرتها.



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