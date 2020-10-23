ديما بياعة وسط أحضان زوجها بعد أنباء انفصالهما (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

فاجأ المغربي أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديما بياعة، جميع متابعيه على السوشال ميديا، بنشر مقطع فيديو رومانسي يجمع بينه وبين زوجته، عبر تطبيق الستوري التابع لحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك بعد تداول أخبار تفيد بإنفصالهما.

وظهر الحلو وهو يحضن ديما ويغني لها أغنية رومانسية ويقبلها من رأسها أمام أصدقائه، وهو ما يوحي بأنهما تمكنا من حل الخلاف الذي كان بينهما وزواله تمامًا، خاصة أنها كانت تبداله نظرات الحب والشوق أيضًا.

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وبهذا الفيديو الذي لا تتعدى مدته دقائق قليلة، يكون قد تم حسم الجدل نهائيًا أمام وقوع الإنفصال بينهما، حيث إنه جاء لكي يغلق باب الإشاعات التي طالت كلا منهما مؤخرًا، بسبب تصرفاتهما التي اجتهد الكثير في تفسيرها بأن هناك خلافات كبيرة بينهما، وصلت إلى حد الانفصال.

وكانت الفنانة السورية ديما بياعة قد أثارت الكثير من الشكوك في انفصالها عن زوجها، بسبب قيامها بمسح جميع الصور التي تجمعهما من حساباتها على مواقع السوشال ميديا، بعد ظهور زوجها مع امرأة في صورة فاضحة عبر حسابه على موقع إنستغرام،وهو ما دفعها إلى نشر كلام يوحي بإنفصالهما، بالإضافة إلى نشرها لمقاطع فيديو وهي تودع الصيف لوحدها، على عكس ما كان يحدث من قبل.



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