نشكركم على قرائتكم خبر زلة لسان للأمير ‘‘عبد الرحمن’’ بن مساعد تكشف معلومة محرجة لـ ‘‘محمد بن سلمان’’ و نظام السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حالة من الجدل أثارها الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد زلة لسان تحدث فيها عن نظام بلده بشكل غريب.

و شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد هجوما حادا على مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقال في تغريدة عبر تويتر: تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الإنقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة.

وأضاف: قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج:الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟.

وتابع: دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين.