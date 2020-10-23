نشكركم على قرائتكم خبر توقعات الفلكية ‘‘ليلى عبد اللطيف’’ بما سيحدث في 2021: نجل الرئيس ‘‘المخلوع’’ سيعود بقوة واندلاع ثورة في هذه الدولة العربية (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - ​​وقعت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات الصادمة التي أصابت فيها مثل انفجار مرفأ بيروت، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ولقائه بالسّيدة فيروز وغيرها.. مؤخرا أطلقت توقّعات جديدة عبر العدد الجديد من مجلة "الهديل" إليكم أبرزها:

محليًا في لبنان :

صدور عفو عام عن عدد كبير من السّجناء في سجن رومية المركزي.

جديد أخبار دوت الخليج:

رؤساء عرب وأجانب سيزورون لبنان خلال المرحلة القادمة بعد زيارة الرئيس ماكرون

الموت يُغيّب شخصية سياسية كبيرة قبل نهاية العام 2020

سنشهد محاكمات لعدد من رجال الدّين خصوصًا في لبنان وبعض الدّول

سنرى صور قائد الجيش العماد جوزاف عون ترتفع في الشارع اللبناني وهتافات مؤيدة للجيش وذلك إثر إنجاز عمل كبير ومهم للمؤسسة العسكرية تحت قيادة العماد قائد الجيش

جريمة تهزّ الرّأي العام أراها تحصل في منزل أحد الوجوه السياسية البارزة

أحداث متسارعة وتطورات مُقلقة تحصل في الشارع اللبناني والأمور تخرج عن السيطرة في عدة مناطق

العقوبات تطال أسماء صادمة وشخصيات سياسية وغير سياسية

العماد جوزاف عون لن يتساهل أبدًا مع الفاسدين والملفات المشبوهة من أي جهة كانت

عودة عدد كبير من النّازحين السّوريين من لبنان إلى سوريا

أحداث مؤسفة في تشرين الثّاني تثير حالات قلق وبلبلة في الإعلام والشارع وسوف يرتفع سعر صرف الدّولار إلى مستوى غير مسبوق ويلامس عتبة الـ15000 ليرة لبنانية وربّما أكثر.

شبح الاغتيالات لا يزال مخيّمًا، وخوف كبير خلال المرحلة القادمة من تجدد محاولات الاغتيال

عَرَبِيًّا وَدَوْلِيًّا:

فوضى وغضب وأعمال شغب عارمة تعم عدة ولايات أميركية خلال المرحلة القادمة

تظاهرات مليونية في الصّين، والغضب والوفوضى يعمّان البلاد...

عملة جديدة ستظهر لتنافس الدّولار في المستقبل القريب

الخلاف بين روسيا وإيران يخرج إلى العلن

إغلاق بعض المطارات لأسباب أمنيّة خلال الفترة القادمة

سيشهد العراق اغتيالات عديدة تطال شخصيات سياسية مهمّة

الشّارع الإيراني ينتفض مجددًا وتحرّكات شعبية عارمة ستجتاح البلاد

سنشهد المزيد من اتفاقيات السّلام بين دول عربية وإسرائيل

زلزال يضرب اليونان، وآخر يضرب تركيا

الزواج المدني سيصبح مباحًا في عدة دول عربية

فيروس كورونا سيختفي بشكل مفاجئ خلال الأشهر القادمة كما ظهر، وخاصّة في فصل الشتاء

دور كبير في ليبيا للواء خليفة حفتر وإلى جانبه سيف الإسلام القذافي الذي سيعود بقوّة إلى السّاحة الليبية

المزيد من الخطر والخوف يقتربان من بعض المنشآت الإيرانية

سيشهد الإعلام التركي حملة واسعة تطال الرئيس رجب طيب أردوغان وبعض الأفراد المُقرّبين منه وذلك خلال العام 2021، والشّارع التركي يشتعل من جديد

تظاهرات في مصر وغضب في الشارع لأحداث مؤسفة

الشارع الرّوسي سيشهد تحرّكات احتجاجية وتظاهرات داخل روسيا وخارجها

حرائق مُفتعلة ستطاع بعض المساجد والكنائس في عدة دول عربية وأجنبية

عام 2021 هو عام الحرائق حول العالم وسنشهد ظاهرة لافتة في اشتعال الحرائق المُتنقّلة حول العالم

أحداث 11 أيلول تتكرر في نفسد المشاهد المؤسفة وتطال إحدى الدّول...

المصدر: الهديل