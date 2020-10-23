نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نجمة "باب الحارة" تكشف ما فوق ركبتيها في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل باب الحارة، كندة حنا، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة حديثة وجريئة لها.

وعلقت النجمة السورية على اطلالتها الحديثة قائلة : "يسعد مساؤكم" ، وعلى الفور تلقت الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعيها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

تحذير خطير حول استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف

ديما بياعة وسط أحضان زوجها بعد أنباء انفصالهما (فيديو)

بعد تغيير ملامحها.. أسيل عمران تكشف عن أمنيتها من "الجونة"

مسلسل جديد يكتسح المسلسلات التركية ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان

شاهد.. لأول مرة أحمد العوضي يلتقي طليق زوجته فماذا حدث بينهما؟

زوجة محمود ياسين تشن هجوم عنيف على عادل إمام

ابنة عمرو دياب تنشر صور خادشة للحياة برفقة شاب وتثير موجة جدل واسعة

بعد إنتحار زوجته.. الشرطة تلاحق فنان عربي شهير

القبض على فنانة مصرية تدير شبكة دعارة

فنان مصري شهير يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

نجمة أنت اطرق بابي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بسبب ريال مدريد.. مسلسل المؤسس عثمان يفتقد لأحد أبرز نجومه

كشفت ما فوق ركبتها.. منة عرفة تستعرض مفاتنها وتسحر رواد "إنستغرام"

مظهر عريس أروى عمر يثير موجة جدل واسعة بين متابعيها.. شاهد

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

ووصل عدد الإعجابات في ساعات قليلة إلى أكثر من 63 الف إعجاب ، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي أحتوت على كلام غزل واطراء وتحرش.

ومن تلك التعليقات اخترنا نموذج بسيط منها وهو كالتالي : "لك دخيل قلبك شو بحبك، دخيل الجمال والغلاء، أحلى مساء واخيرا طل القمر يسعدلي هالجمال، اشتقنا لك كتير كندوشي ".

وظهرت نجمة " باب الحارة " في هذه الإطلالة بفستان قصير مكشوف الساقين واجزاء من فوق ركبتيها ، وقبعة فوق رأسها التي تدلت خصلات شعره نحو صدرها ونهديها بإنسياب بديع ، كما بدت تشد الفستان من وسطها وهي مستندة على مقدمة سيارة مرسيدس قديمة .

واللافت أن الفنانة كندة حنا ظهرت هذه المرة، نحيلة جدا وبدت ساقيها كالمسواك ، بعكس إطلالاتها السابقة التي كانت فيها بوزن معتدل وجمال وانوثة أكثر واصخب .

https://www.instagram.com/p/CGpYoSYltGm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGpYoSYltGm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Kinda Hanna (@kindahannaofficial) on Oct 22, 2020 at 5:57am PDT

ومؤخرًا تداول متابعون ومحبون لنجمة مسلسل باب الحارة، كندة، صورة جريئة لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".وأرفقوها بعناوين وتعليقات، تتغنى بجمال وأناقة الفنانة السورية، وكذا الإطراء على اطلالتها والإعجاب بها .

وظهرت الفنانة كندة حنا، في الإطلالة مرتدية فستان منقش طويل ومفتوح من الجانبين، إلا أنها تعمدت بعدم تركه على حاله، حيث قامت برفعه من الأسفل ووضع قسميه المنفصلتين في كتلة وسطها، لتكشف عن ساقيها واجزاء فوق ركبتيها، إلى جانب كشفها لصدرها .

واختارت نجمة "باب الحارة" لهذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر موزعة خصلاتها إلى جزأين معقودين ومتدليين على امتداد صدرها وصولا إلى ركبتيها جلوساً.

الجدير بالذكر أن الفنانة كندة حنا كانت قد شاركت في في بطولة مسلسل ممالك النار والذي عرض منذ فترة وجيزة وأثنى النقاد على دورها المتقن وشخصيتها القوية التي قامت بتأديتها في العمل المشترك بجانب كل من خالد النبوي ورشيد عساف و يزن السيد و محمود نصر.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام