نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر عار.. شمس الكويتية تشد فستانها إلى الأسفل والدموع تسيل على خدها وفمها بغزارة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة شمس الكويتية، على حسابها بموقع إنستغرام، صورة حديثة لها، حازت على إعجاب الكثير من متابعيها.

وعلقت النجمة الكويتية على صورتها الجديدة بالقول : "أنا عظيمة في عين نفسي لأني وحدي اعرف صراعاتي ومعاناتي وانكساراتي وشاهدة على كل اللحظات التي كادت أن تهومني ولم تفعل..!!".

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وظهرت الفنانة شمس في هذه الإطلالة بفستان بلا أكتفاف وصدرها عار بالكامل وعليه عقد من الحلي، فيما يديها قابضتان بشدة على الفستان ذو اللونين الأسود والأبيض من أعلاه.

ووضعت لون على شكل دموع تنهمر بغزارة من عينيها على خدها وصولا إلى فمها فيما عينيها تبدوان مغمورتان بالدموع.

وعلق المتابعون على هذه الصورة قائلين : "عظيمة فعلا وبعد الشر عنك ، انت قوية وكلنا نفتخر فيك، في شيء أجمل من جذي ما شفت أنا ، ملكة الخليج والانوثة ، روعة روعة حبيبتي ، الله يخلي هالجمال ، ما بقى داعي للدموع".

https://www.instagram.com/p/CGpjbb7laPJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGpjbb7laPJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Oct 22, 2020 at 7:32am PDT

وأمس نشرت النجمة الكويتية "شمس" ، صورة جريئة لها، عبر حسابها بموقع إنستغرام، أثارت إنبهار واعجاب متابعيها .

وظهرت شمس في اطلالتها تلك، التي علقت عليها بالقول : "عندما تثق بقدراتك تشرق ابداعاتك"، بفستان شفاف يكشف جسدها بالكامل ، خاصة نصفها الأعلى من الخلف، الذي ظهر في الصورة دون النصف الآخر.

ونتيجة لشفافية الفستان ، ظهر الوشم الكبير المتمدد على ظهر الفنانة الكويتية الجميلة ، كما ظهرت بقية تفاصيل جسدها بوضوح .

والملاحظ هذه المرة أن الفنانة شمس ، حظرت خاصية التعليقات على هذه الإطلالة الجريئة، وقد يكون ذلك نتيجة خشيتها من أن توجه لها انتقادات حادة لظهورها شبه عارية، مع أنها دائما تبدو شجاعة في تصريحاتها ومنشوراتها ومواقفها .

يأتي ذلك بعد نشرها صورا من جلسة تصوير حديثة لها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي ترتدي فستاناً أسوداً وضيقاً ذو نقط بيضاء كبيرة .

وفاجأت النجمة الكويتية جمهورها، بكشفها لظهرها لتعرض عليه الوشم الكبير الذي وضع من أعلى ظهرها إلى اسفله، وتبرز أردافها التي تعمدت توجيهها نحو الكاميرا واظهارها في الصور عند نشرها لها.

وشم "شمس الكويتية" عبارة عن فراشة ذات أجنحة كبيرة لكنه لم يظهر بشكل كامل إلا أن أغلبه كان باللون الرمادي واعتمدت معه على تسريحة شعر قصيرة منسدل.

واختارت لإطلالتها مكياج بألوان هادئة أبرزه كان أحمر شفاة نيود مع كحل عيون سموكي بجانب أحمر خدود زهري هادي مما زادها جمالاً وإثارة.

وفي حين تعجب متابعون من وشم الفنانة شمس، الذي تمدد على طول وعرض ظهرها وتساءلوا عن سبب تخريبها ظهرها . بحسب تعبيرهم، قال عدد من المتابعين موضحا بأن الوشم تم رسمه في سن مراهقتها ، وأنه يبدو عليها الانزعاج منه حاليا ، إلا أن متابعين آخرين ردوا بالتأكيد على أن شمس الكويتية اذا كانت منزعجة من الوشم لما قامت بكشفه للجمهور بغرور وكأنها تستعرض شيئا مبهرا ومميزا وليس شكل مشوه لجسمها الناعم .حسب ردهم. وقالوا متعجبين "والله أول مرة بنشوف مثل هذا الوشم الضخم".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شمس الكويتية، أغنية «كهربا» التي صدرت شهر سبتمبر الماضي، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، الذي يحمل اسم «شيزوفرينيا».

ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق بقية أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.



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