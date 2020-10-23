نشكركم على قرائتكم خبر هذا هو الضابط الذي قتل الرئيس السابق ‘‘صالح’’ بعد اتصال من الخارج.. وعثر عليه الحوثيون جثة هامدة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اعاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية اجريت مع الاعلامي الاردني "وحيد الطوالبة" المقرب من الرئيس اليمني الراحل " علي عبدالله صالح" بعد اشهر قليلة على مقتلة في منزله في الثالث من ديسمبر 2017م .

وفي المقابلة كشف "الطوالبة " عن اجرائه اتصالا هاتفيا في الساعه الواحدة صباحا ليلة مقتل الرئيس السابق بأحد الاعلاميين المقربين من "صالح" ويدعي "المغربي "وطلب منه ان يتيتح له فرصه لمحادثة الرئيس الراحل لكنه اعتذر كونه كان في فناء منزل الأخير .

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وأشار"الطوالبة" الى أنه اتصل مجددا بضابط برتبه "عميد" وهو مسئول في الحراسة الشخصية لصالح وطلب منه ان يتيح له محادثة الرئيس لكن الأخير اجابه باقتضاب بالقول "الرئيس انتهي" متهما هذا الضابط الذي رفض الكشف عن هويته بانه من نفذ عملية اغتيال الرئيس الراحل بمشاركة عدد محدود من مرافقي الرئيس الموالين له .

كما أتهم الفريق " علي محسن الأحمر" النائب الحالي لرئيس الجمهورية بانه من أصدر أمرا بقتل "صالح" مرجعا سبب رغبته التي لم تعترض عليها السعودية في التخلص من الرئيس الراحل لكون مقتله واقصائه من المشهد اليمني سيسهم في اضعاف الحوثيين .

ونفي ان يكون الحوثيين هم من قاموا باغتيال "صالح" مشيرا الى أن الرئيس الراحل قتل برصاص اطلقت عليه من قرب بمسدس ضابط برتبه "عميد" وانه تم تقييد حركته وربطه يديه الى الخلف في أحد الكراسي منوها الى أن الحوثيون وجدوه ميتا بعد اغتياله واحدهم اطلق رصاصة من قرب على رأسه بعد ان فارق الحياه وهو ما يفسر عدم وجود دماء نازفة من الثقب الذي احدثته الرصاصة .