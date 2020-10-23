نشكركم على قرائتكم خبر هذه هي الإعلامية والفنانة التي خطفت قلب ‘‘الرئيس المخلوع’’ وعجز عن الزواج بها.. شاهد من تكون؟ (الاسم + صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أحاطت الشائعات بالحياة العائلية للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وبين الحين والآخر، تثار في أذهان المصريين، ذكريات تلك الشائعات، وكان مبارك نفسه صاحب النصيب الأكبر من تلك الشائعات التي اهتمت بالحياة الشخصية للراحل مبارك وحقيقة زيجاته، كما أن هناك بين الحين والآخر أنباء ترددت حول ارتباطه بفنانات وإعلاميات شهيرات، وذلك في الخفاء وقيام السيدة قرينته سوزان مبارك بمحاربتهن في عملهن.

ولعل من أبرز ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثير حول زواجه السري بالفنانة إيمان الطوخي، والمذيعة هناء السمري، وشقيقة عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق.

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وخلال التقرير التالي، نرصد أهم 3 نساء أرتبطت اسمائهن، بالرئيس الراحل حسني مبارك.

إيمان الطوخى

الفنانة إيمان الطوخى، تعتبر من أشهر الفنانات، التي أرتبط اسمها بالرئيس مبارك، وسلطت حولها الأضواء، حيث يتردد أن القصة بدأت بإعجاب بين مبارك وإيمان، أثناء تأديتها دورها في المسلسل الشهير "رأفت الهجان"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث زاد إعجاب مبارك بها حينما شاهدها مرة أخرى في حفلات أكتوبر، وبعدها اختفت تمامًا عن الساحة الفنية، حتي وصل ذلك الأمر لتأكيد بعض المقربين من حسني مبارك ، أن السيدة قرينته سوزان مبارك، عقب معرفتها بهذه القصة، أصدرت اوامرها بإبعاد إيمان الطوخي بشكل كامل عن الفن، فاصدر صفوت الشريف وزير الإعلام في عصر مبارك، تعليماته للمخرجين والمنتجين بعدم الاستعانة بها في أي أعمال، ومما ضاعف هذا الاحتمال إلي اختفاء إيمان عن الساحة الفنية نهائياً، والغريب في الأمر أن إيمان الطوخي، أصرت على الصمت الكامل حتى بعد تنحى مبارك بل ووفاته، فلم تظهر حتى الآن لتتحدث عن الأسباب الحقيقية خلف اختفائها طيلة الاعوام الماضية.

ومطلقو الشائعة لم يكتفوا بتسريبها، بل بالغوا في وادعوا أن إيمان الطوخي أنجبت من مبارك طفلًا.

هناء السمرى

المذيعة هناء السمري، ذاع صيتها بشكل كبير كواحدة من أهم الوجوه على شاشة التليفزيون المصري أثناء حكم الرئيس الراحل مبارك، حيث عملت مذيعة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، وبرنامج "48 ساعة".

وتعتبر هناء السمري من أكثر المذيعات في تصر مبارك التي أثيرت الشائعات حول علاقتها بالرئيس الراحل مبارك، وترددت بعض الشائعات أن مبارك قد تزوجها أثناء عملها في رئاسة الجمهورية.

شقيقة عبد المنعم عمارة

وبين تلك الأنباء التي تسربت بشكل كبير، علاقة حسني مبارك وارتباطه بشقيقة عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، وبعد تردد تلك الشائعة بقوة، نفى عبد المنعم عمارة الشائعة قائلًا، " إن شائعة زواج شقيقته من حسني مبارك انتشرت، وأضاف أنه توقع بعدها أنها ستدخل السجن"، ولكن مصطفى الفقى، تحدث إليه وقال لعمارة الرئيس مبارك بيسألك هو اتجوز أختك صحيح، وقال عمارة، " ياريت بس أختى متجوزة وبتحب جوزها وعمرها ما شافت الرئيس".

نرمين الفقى

وكان للفنانة نرمين الفقي نصيب من تلك الشائعات، حيث قال مطلقو الشائعة إنها كانت من المقربين لعائلة الرئيس مبارك، وكانت تربطها علاقة قوية مع مبارك نفسه، وجاء على لسان المحامي الشهير "نبيه الوحش" أنها دائمة التردد على قرية "سويسرا" على الطريق الصحراوى بالإسماعيلية، وذلك للمشاركة في الحفلات التي كان يقيمها مبارك سرًا.