للكبار فقط .. نيللي كريم تظهر ملطخة بالدماء (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت الفنانة المصرية نيللي كريم، جمهورها بظهورها بشكل مرعب ، بعد أن تلطخت بالدماء خاصة وجهها.

ونشرت الفنانة نيللي بوستر فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "خط الدم"، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر وعلقت قائلة: ‏البوستر الرسمي لفيلم خط الدم.. بطولة نيللي كريم وظافر العابدين.. سيتم عرضة على شاهد Vip يوم 30 أكتوبر"

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ويشارك الفنانة كريم بطولة فيلمها الجديد، الفنان ظافر العابدين، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد VIP" يوم 30 أكتوبر الجاري، ليصبح ثاني فيلم يعرض عبر منصات رقمية قبل دور العرض السينمائي بعد فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا والفنان آسر ياسين.

وكشفت نيللي تفاصيل "خط الدم" في تصريحات خاصة لبرنامج" MBCTrending "، مؤكدة إن الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصي الدماء.

وتابعت قائلة: كنت في البداية ينتابني حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامي يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة أنها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل”.

وأضافت: أرى أن هذا العمل مختلف عن الأعمال التي قدمت من قبل حتى عالميا وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

من جانبها حذرت منصة شاهد التي سيعرض الفيلم عبرها الصغار من مشاهدته ، وقالت في إعلان عن "خط الدم" :"فيلم للكبار فقط وأصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون ". مضيفة بأنه سيعرض قريبا وقبل الغرض في دور السينما.

يذكر أن نيللي ستبدأ غدا السبت، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "العميل صفر" ، والفيلم فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشاركها فى بطولته أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.

وفور الانتهاء من تصوير الفيلم ستعود نيللي كريم للتعاون مع ظافر العابدين، في مسلسل جديد سيعرض بموسم دراما رمضان 2021، وتدور أحداثه في إطار رومانسي مع بعض مشاهد التشويق والإثارة وأجواء الغموض.



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