نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. يسرا تضع خرزة زرقاء لصد "العين الوحشة قوي" وتؤكد: لولاها لكنت ضمن الموتى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة يسرا سبب وضعها علامة "الخرزة الزرقاء" بجوار صورتها على حسابها الموثق بموقع إنستغرام، قائلةً أنها تخاف بشدة من الحسد وتعرضت للكثير من المواقف الصعبة والخطرة في الفترة الماضية بسبب "العين الوحشة".

وأضافت يسرا خلال لقائها مع برنامج Its Show Time: "طبعا بخاف جدا من الحسد، وفي ناس فعلا عينها وحشة أوي، والفترة الأخيرة حصلي كام موقف، منهم واحد كان ممكن اتكل فيه على الله".

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وأشارت إلى انها تخاف كثيرا من المستقبل، وحدوث أية تدهور في صحتها أو إصابتها بأي مرض لعين، وقالت: "أنا بخاف من بكرا، أو إن الواحد يتعب أو يتبهدل، ومفيش حد فينا مش بيخاف من المرض".

سبب عدم تغير ملامحها

كما كشفت الفنانة يسرا سر عدم تغير ملامح وجهها رغم خضوعها لجراحات التجميل، وقالت: "كلنا ممكن نحتاج لعمليات التجميل أو البوتكس، لكن لما نغير الهوية والشخصية بتاعتك اللي أنا عارفاكي بيها، أكيد هيحصل انفصال بيني وبينك".

واستطردت : إنما تحلي نفسك وتاخدي بالك من تجاعيدك، ده حلو أوي، وكلنا محدش فينا عايز يكبر، لكن أنا بشوف إن اللعب الكتير في الوش وحش، إلا لو لايق عليكي جدا ومحليكي، يبقى برافو، لكن أنا بخاف من اللعب الكتير.

ونوهت إلى تجربتها الشخصية قائلة: "أنا بعمل بوتكس وفيتامينات، ولكن مش أغير شكلي وهويتي، لإن كدة الجمهور هيتفرج على حد تاني".



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