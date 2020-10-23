بطلة حريم السلطان تفاجئ الجمهور بلوك جديد تجاوزت فيه المحظور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

فاجأت النجمة التركية مريم أوزرلي، الجمهور بـ”لوك” جديد عليها تمامًا ولك عقب خضوعها لجلسة تصويرية جديدة لصالح مجلة كرواتية ستظهر على غلافها في عددها المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات إخبارية تركية مقطع فيديو ظهرت فيه مريم أوزرلي وقد بدت مختلفة في الشكل عما اعتاد عليه الجمهور، إذْ تخلّت عن شعرها الطويل وأطلّت بشعر قصير “كيرلي”.

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وحظي اللوك الجديد على إعجاب العديد من المتابعين، مؤكدين أنه “ستايل” مختلف عليها وأبدوا إعجابهم بإطلالتها بالشعر القصير، غير أن آخرون أكدوا أن هذا اللوك منحها عمرًا أكبر من عمرها، فيما تطرق البعض إلى جمالها الطبيعي الذي كانت قد جذبت به الجمهور لأول مرة في مسلسل “حريم السلطان”.

من جهتها نشرت مريم أوزرلي مقطع فيديو جلسة التصوير عبر حسابها في موقع “إنستغرام” وكذلك نشرت صورة الغلاف الخاص بتلك المجلة التي أجرت معها المقابلة.

ومؤخرًا تحدثت مريم أوزرلي ولأول مرة عن زواجها من خلال حوار لها أجرته معها صحيفة “حرييت” التركية، واضعًة شرطًا وحيدًا للزواج عندما جاء الحديث عن زوجها بالقول: هل ستتزوجان”، لترد مريم أوزرلي قائلًة إنها في حال شعرت أنها مستعدة لاتخاذ تلك الخطوة ستتزوج دون تردد.

وأضافت “أوزرلي” التي لم تهتم بأي انتقاد وُجه لها بأنها لن تتزوج في الفترة الحالية على الإطلاق خاصًة وأن بلدان العالم تعاني من انتشار فيروس “كورونا”، بالرغم من قدوم والد طفلتها من أمريكا من أجلها والإقامة معها في ألمانيا، معتبرة أن قرارها هذا ليس بالأمر المؤسف كما يعتقد البعض.

وبررت مريم أوزرلي الأمر، بقولها: “نحن في سنة كورونا.. ولا أحلم بأن أقيم حفل زفاف بدعوة 20-30 شخصا فقط ومرتدين كمامات”، في إشارة إلى أنها وباعتبارها “السلطانة” فلابد أن يكون حفلها عالميًا ويتغنى ويتحدث عنه العالم وأنه لن يكون حفلًا بسيطًا.

وأكدت أوزرلي في الحوار أن أصل والد طفلها وحبيبها المجهول للكثيرين وجمهورها أمريكي الجنسية وأنه انتقل من أمريكا إلى ألمانيا من أجلها وابنتها وفق تأكيدها، مشددًة على أنها لا تهتم بأي انتقاد لحياتها الشخصية لأنها من تعيش ولا يحق لأحد التدخل.

https://www.instagram.com/p/CGpojDIokmQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGpojDIokmQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Oct 22, 2020 at 8:18am PDT





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