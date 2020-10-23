نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد المقطع الإباحي.. هيا الشعيبي تنشر ثلاثة فيديوهات دفعة واحدة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، قبل قليل ثلاثة مقاطع فيديو دفعة واحدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلقت هيا الشعيبي على إحدى تلك الفيديوهات قائلة :"من أقوى السيباس الي راح اذوقونه.." فيما علقت على الثاني بكلمتين فقط وتركت الثالث بدون أي تعليق أو رموز تعبيرية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ومن خلال عرض اثنين من الفيديوهات ظهرت أنواع من الوجبات المفلفلة منها "الشبس"، أما الثالث فيبدو أنه دعاية لعمل جديد لها برفقة شقيقها تامر الشعيبي.

https://www.instagram.com/p/CGr07DsH1KY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGr07DsH1KY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Haya Alshuaibi | هيا الشعيبي (@hayaalshuaibi_79) on Oct 23, 2020 at 4:43am PDT

وحازت مشاركة النجمة الكويتية بتفاعل كبير من قبل متابعيها، الذين أشادوا بتمكنها من إعداد وجبات لذيذة وعودتها بقوة لممارسة حياتها الطبيعية بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل المغردين السعوديين. بحسب قولهم.

وكانت الفنانة هيا الشعيبي، قد ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو وهي تزغرد وتدعو مازحة، مستقبليها من أطفالها وأفراد أسرتها إلى الوقوف في طابور للسلام عليها.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة إطلاق سراح مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، ووصولها إلى منزلها بعد حجزها على خلفية مقطع فيديو وصف بأنه إباحي.

وعلقت العيدان على مقطع الفيديو قائلة : "فيديو وصول هيا الشعيبي إلى منزلها بعد حجز 4 أيام على ذمة قضية نشر فيديو فاضح عن طرق " سناب شات" ، وخروجها بكفالة 2000 دينار كويتي .. حمدا لله على السلامة" .

وتأتي عاودة الشعيبي، إلى منزلها وأسرتها بعد إجراء التحقيق معها بشأن الفيديو "الفاضح" المثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بثّها له عبر حسابها في تطبيق "سناب شات". وأورد حساب "المجلس" المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويتية خبر الإفراج عن الفنانة هيا الشعيبي، حينها عبر تغريدة له في موقع تويتر دون أن يسميها ، ولكنه وصفها بالكوميدية الأمر الذي جعل المتابعون يؤكدون عبر تعليقاتهم أن الشعيبي هي المقصودة.

وأكد الحساب أن النيابة أمرت بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، حيث دوّن في التغريدة: "النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات".

وتفاعل المتابعون مع التغريدة، خاصة وأن تلك القضية تحظى بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتطرقوا للحديث عن مقاطعة السعوديين متابعة مشاهير الكويت، مطلقين تغريدة ساخرة أيضًا حول كون هيا الشعيبي فنانة كوميدية، بينما تطرق آخرون للتعاطف معها بأنه ربما يكون بالفعل تم تهكير حسابها حسبما قالت في التحقيقات وردّ عليهم البعض بأنها اعترفت بأنها كانت ترسله لصديقات لها وتم تحميله بالخطأ على العام. وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي "شاهين" قد كشف تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها وتم إرجاء التحقيقات ليوم بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.

وقال "شاهين" في حسابه عبر "سناب شات" إن الفنانة قالت في التحقيقات إن "هاكر" اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية "الهاكر" أكدت أنها كانت تتلقى التهديد من هكر سعودي مؤخرًا.

يأتي هذا بعدما أكد عدد من المتابعين، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبيق "سناب شات" عندما يكون موثّقًا، في إشارة إلى أنها من قامت بنشر المقطع "الفاضح".

يُذكر أن مقطع فيديو وُصف بالمشين تم تداوله على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي أظهر إيحاءات جنسية لرجل يمسك عضوه الذكري وهو في البحر، وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.



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