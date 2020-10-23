الشرطة تقبض على حسن شاكوش وحمود بيكا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤١ مساءً (دوت الخليج)

ألقت المصنفات الفنية منذ قليل القبض على مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك أثناء غنائهما بدون تصاريح وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزاء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.

وقال منظم حفلات، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن حسن شاكوش وحمو بيكا ألقى القبض عليهما في إحدى فيلات المنصورية، مشيرا إلى أن من ألقى القبض عليهما شرطة المصنفات الفنية

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وأضاف: «المصنفات ألقت القبض عليهما بسبب غنائهما دون تصاريح، وقي أوقات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، كما تم مداهمة عدد من الفيلات التي تقيم حفلات بعد الساعة الثانية عشر صباحا».

يذكر أن شرطة المصنفات قامت منذ قليل بمداهمة عدد من الحفلات بمنطقة المنصورية وشبرامنت وطريق سقارة لاقامتها بدون ترخيص.



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