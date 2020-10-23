باسم ياخور يثير جنون زوجته بعد إتهامها له بـ "الهوس" (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

أثار الفنان السوري باسم ياخور، جنون زوجته الصحفية رنا الحريري، بمقلب نشره أمس على قناته على "يوتيوب".

وجاء نشر ياخور لمقطع الفيديو بعد اتهام زوجته له بأنه أصبح مهووسًا بالقناة التي افتتحها مؤخرًا على يوتيوب، ثم نشرت عدة فيديوهات له وهو غير منتبه، لتُثبت أنه يجلس مع هاتفه وحاسوبه طوال الوقت.

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وقال الفنان ياخور في بداية الفيديو الذي يُظهر تحضيره لمقلب مضحك، إن زوجته مؤخرًا صوّرته عدة لقطات وهو يقوم بقراءة التعليقات الواردة على الفيديوهات التي نشرها عبر قناته، مبينًا أنها أظهرته كالمهووس، ولذلك أراد الرد عليها من خلال القناة نفسها.

وفي التفاصيل، فإن الفنان السوري قام بملاحقة زوجته خلال ذهابها إلى المول، وتتبعها خفية دون أن تنتبه له، وكان يوجد بحوزته المفتاح الاحتياطي الخاص بسيارتها، وعندما وصلت إلى المول وركنت السيارة في الموقف، شغل سيارتها وغير مكانها، ثم بقي يراقبها حتى خروجها.

وعندما انتهت زوجته رنا من تسوقها، خرجت من المول ولم تجد سيارتها في مكانها، وبحثت عنها كثيرًا في عدة أماكن إلا أنها لم تجدها، هذا ما جعلها تهلع وتخاف كثيرًا وتتصل بـ باسم، الذي بيّن بدوره أنه لا يعرف شيئًا وسيأتي لمساعدتها.

وبالفعل، أتى ومر من جانبها عدة مرات لكنها لم تنتبه له، إلا أنه فاجأها أخيرًا بالاتصال بها وهو إلى جانبها، وهنا أحست بالمقلب الذي انتهى بعناق بينهما.

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان باسم ياخور للدخول في السبّاق الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "العربجي" تأليف عثمان جحى، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج الفني.

والعمل غير مؤطر زمنيًا وليس له تاريخ محدد، ويتناول قصة العربجي، الرجل الذي ينقل البضائع على العربة، ويقع في غرام امرأة تعمل بغسيل الموتى، حيث يؤدي ياخور الشخصية الرئيسة في هذا العمل الدرامي.

كما سيشارك أيضًا في الموسم الثاني من مسلسل "المنصّة" من إنتاج "نتفليكس" والذي سبق أن عُرض موسمه الأول على المنصات الإلكترونية، حيث حمل قصة مختلفة عن الأعمال الدرامية العربية، متعلقة بالتكنولوجيا وكيفية الاستحواذ على معلومات خطيرة من خلالها.



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