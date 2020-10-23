الجوازات السعودية توضح.. هل يحتاج السفر للخارج بعد الموافقة عليه إلى إثبات من أبشر؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٥ مساءً (دوت الخليج)

وضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى احتياج السفر للخارج بعد الموافقة عليه إلى إثبات من منصة أبشر. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن عند وصول رسالة للمستفيد بالموافقة على طلب السفر، بإمكانه إتمام إجراءات السفر عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: باسم ياخور يثير جنون زوجته بعد إتهامها له بـ "الهوس" (فيديو) بعد المقطع الإباحي.. هيا الشعيبي تنشر ثلاثة فيديوهات دفعة واحدة (شاهد) شاهد.. يسرا تضع خرزة زرقاء لصد "العين الوحشة قوي" وتؤكد: لولاها لكنت ضمن الموتى هذه الأطعمة تمنحك السعادة وتحميك من الاكتئاب للكبار فقط .. نيللي كريم تظهر ملطخة بالدماء (فيديو) بصدر عار.. شمس الكويتية تشد فستانها إلى الأسفل والدموع تسيل على خدها وفمها بغزارة تحذير خطير حول استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف ديما بياعة وسط أحضان زوجها بعد أنباء انفصالهما (فيديو) بعد تغيير ملامحها.. أسيل عمران تكشف عن أمنيتها من "الجونة" مسلسل جديد يكتسح المسلسلات التركية ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان شاهد.. لأول مرة أحمد العوضي يلتقي طليق زوجته فماذا حدث بينهما؟ زوجة محمود ياسين تشن هجوم عنيف على عادل إمام ابنة عمرو دياب تنشر صور خادشة للحياة برفقة شاب وتثير موجة جدل واسعة بعد إنتحار زوجته.. الشرطة تلاحق فنان عربي شهير فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر «تويتر»:«تمت الموافقه على السفر للخارج هل يحتاج ورقه إثبات من أبشر عبر خانة الرسائل ؟». وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرية واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.

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